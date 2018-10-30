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Ersun Yanal, Fener'e geliyor mu? İşte ilk açıklama

Ersun Yanal, Fener'e geliyor mu? İşte ilk açıklama

Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından adı Fenerbahçe ile anılan Ersun Yanal, konuyla alakalı sessizliğini bozdu.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 12:12 - Güncelleme: 30-10-2018 12:32

Ligde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de Ankaragücü mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu ve teknik direktör Cocu ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de gözler yönetime çevrildi. Yeni hocanın kim olacağı merak edilirken Fenerbahçe'yi daha önce açık ara şampiyon yapan Ersun Yanal'ın adı ön plana çıkıyor.

BeIN Sports muhabiri Alper Yemeniciler, Fenerbahçeli taraftarların takımın başına gelmesini istediği Ersun Yanal'la ilgili sıcak bilgileri paylaştı.

KİMSEYLE İLETİŞİME GEÇMEMİŞ
Yemeniciler'in verdiği bilgi şöyle;
”Ersun Yanal ile konuştum. Kendisiyle hiç kimse iletişime geçmemiş. Fenerbahçe’de yeni teknik direktörün kim olacağını şu an sadece Ali Koç ve belki Semih Özsoy biliyordur.

15 MAÇTA 3 GALİBİYET 7 MAĞLUBİYET 3 GALİBİYET
Fenerbahçe Spor Kulübü, 3-1 sona eren Ankaragücü maçından sonra teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'nin başında sadece 4 ay kaldı. Sarı kanaryalar bu 4 ay içinde 15 resmi maça çıktı ve bu maçların sadece 3'ünü kazanabilirken, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

MAÇLARIN YÜZDE 20'SİNİ KAZANDI
Cocu, aldığı bu skorlar ile Fenerbahçe kariyerini %20 galibiyet yüzdesiyle noktaladı ve bu ortalamayla son dönemlerin en başarısız Fenerbahçe teknik direktörlerinden biri oldu. Cocu'nun Fenerbahçe'si 13 gol atarken kalesinde 21 gol gördü, yani maç başına ortalama bir golden az attı, attığından 8 gol fazla yedi. Fenerbahçe 10.hafta itibariyle Erzurumspor'la birlikte ligin en az gol atan takımı konumunda. Sarı-lacivertliler ligde 7 gol kaydetti ve bu gollerin 2'si şu anda kadroda bulunmayan Giuliano de Paula ve Josef de Souza'dan geldi.

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