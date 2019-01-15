Ersun Yanal biletini kesti: Gönderin gitsin

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sezon başında bedelsiz olarak takıma katılan ancak bir türlü sakatlığı geçmeyen Tolga Ciğerci'nin biletini kesti.

Ersun Yanal biletini kesti: Gönderin gitsin

Galatasaray formasıyla beğenileri toplayan ancak sakatlıktan bir türlü kurtulamayan Tolga Ciğerci, sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Burada da sakatlığı sebebiyle ilk yarı forma giyemeyen Ciğerci hakkında Ersun Yanal kararını verdi.

15
Ersun Yanal biletini kesti: Gönderin gitsin

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve yönetim arasında yapılan görüşmeler sonucu Aatıf ve Nabil Dirar'ın affedilmişti. Yanal , Ali Koç ve yönetimine bir kararını daha bildirdi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak katılan Tolga Ciğerci'nin biletini kesti.

25
Ersun Yanal biletini kesti: Gönderin gitsin

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK: Sakatlığına rağmen imza attırılan Tolga Ciğerci bir türlü iyileşmedi. Daha önce yaşadığı sakatlığın tekrar etmesi durumunda sözleşme fesih hakkı bulunan sarı-lacivertlilerde yönetim, Ersun Yanal'ın raporunu bekledi.

35
Ersun Yanal biletini kesti: Gönderin gitsin

56 yaşındaki teknik adamın da onay vermesiyle Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin feshedilmesine karar verildi.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro