Ersun Yanal biletini kesti: Gönderin gitsin

Galatasaray formasıyla beğenileri toplayan ancak sakatlıktan bir türlü kurtulamayan Tolga Ciğerci, sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Burada da sakatlığı sebebiyle ilk yarı forma giyemeyen Ciğerci hakkında Ersun Yanal kararını verdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve yönetim arasında yapılan görüşmeler sonucu Aatıf ve Nabil Dirar'ın affedilmişti. Yanal , Ali Koç ve yönetimine bir kararını daha bildirdi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak katılan Tolga Ciğerci'nin biletini kesti.