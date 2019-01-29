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Ersun Yanal ayrılığı böyle duyurdu: Olmadı tutmadı

Ersun Yanal ayrılığı böyle duyurdu: Olmadı tutmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Islam Slimani'yi beğenmezsiniz, beğenirsiniz ama İngiltere'de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu. Ama olmadı, tutmadı.'' diyerek Cezayirli golcünün ayrılacağını ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 08:25 - Güncelleme: 29-01-2019 08:25

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederken, mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

"Kazanamadığımız bir süreç yaşadık. Bu süreci bitirip kazanma, bir takım olma sürecini yaşamak gerekiyordu. Kazanamadığımız zaman bu stresi ve gerginliği yönetmek ayrıydı. Önemli bir sonuç. Kazanırken kazanmayı hak edecek bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerlemek zorundayız. Bize yakışmayan goller yedik. Bunu her zaman görebiliyoruz. Yüksek bir güvenle sahada olan Fenerbahçe'nin uzun süre olması ve böyle bir sonucu alması önemli. Saygı duyduğumuz bir rakibimiz var. Rakibimizin savunma performansı Türkiye standartlarının üstündeydi. Burada gol pozisyonlarına girmek ve baskılı oynamak, atak sayılarını minimuma indirmek Fenerbahçe'nin kazanmasının bir göstergesi oldu."

"DIRAR TAKIM İÇİN OYNAYAN BİR OYUNCU"
"Nabil Dirar, çok az çalışmayla bile dayanıklılık gösteriyor. Disiplinli ve takım için oynayan bir oyuncu. Savunma takım halinde yapılması gereken bir oyun. Organizasyon içerisindeki oyuncu kalitesi önemli. Her şeyin başında alışkanlıklar ve bu alışkanlıkları geçmek için ortaya konulan performans var. Bursa maçı hiçbirimizin hoşlanmadığı oyun ama o da son dakika golü oldu. Fenerbahçe kazanırken hak ederek kazanmayı sürdürdüğü süre içerisinde çok daha kaliteli bir oyun çok daha iyi bir Fenerbahçe izleriz."

"GEÇMİŞTEN SADECE REFERANS ALARAK YOL YAPMALIYIZ"
"Geçmişe dönmek doğru değil. Şu anı yaşamak ve bundan sonrasını planlamak bizim işimiz. Geçmişten sadece referans alarak yol yapmalıyız. Oyunculara ben iki yol gösteriyorum. Onlardan bir tanesi bulunduğumuz camia ve bu armanın ağırlığı. Bunun büyüklüğü altında önemli bir misyon üstlendiğimizi söylüyoruz. Fenerbahçe'ye bugün alınan oyuncular bir takım şekilde tartışılıyor. Bunlar özgür iradeyle tartışılabilecek şeyler normal. Biz Fenerbahçe'nin oynayacağı oyundaki bu oyuncularımızı performansı iyi hale getirmenin en iyi yolu referans. İkincisi çalışıyoruz oynamak istediğimiz oyunu. Israrla bu oyuna güvenmelerini istiyoruz. Fenerbahçe bugün kazanırken hak ederek kazandı. Bugün Fenerbahçe'nin misyonunda hak ederek kazanma var. Taraftarın beklediği o. Bugün göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Taraftarın protesto hakkı, sevmeme ve beğenmeme hakkı vardır. Bizim taraftarımızın stada gelerek bizi ne kadar çok desteklediğini bir kez daha gördüm. Bizi beğenmeyebilirler ama buraya gelerek bize göstermiş oldukları saygı sevgidir. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum."

"SLIMANI TUTMADI"
"Islam Slimani'yi beğenmezsiniz, beğenirsiniz ama İngiltere'de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu. Ama olmadı, tutmadı. Bunun oyuncu kalitesiyle ilgisi yok. Şu anda bizle beraber değil bizim kontratlı oyuncumuz ve şu an görüşmeleri var. Birkaç görüşmesi var, onları gerçekleştirsin. Türkiye'de görüşmeleri var. Fenerbahçe'yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı. Gereken her şeyi başkanımızla planladık. En iyinin gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Taraftarların bu dönemde öfkesini anlıyorum. Çok zor bir dönem geçiriyoruz."

"FENERBAHÇE İLK KEZ BÖYLE BİR KAOSUN İÇERİSİNDE"
"Zaman zaman özgüvenin yükseldiği ve oynarken keyif aldığı Fenerbahçe'yi izliyorum. Aksiyonları güzel, cesareti iyi ve her türlü müdahaleyi yapabilen, kontrolü elinden bırakmak Fenerbahçe'yi izliyorum. Zaman zamanda o güvensizliği yaşayan Fenerbahçe'yi izliyorum. Fenerbahçe ilk kez böyle bir kaosun içerisinde. Fenerbahçe bundan çıkar. Böyle bir takımın böyle bir taraftarı böyle bir maçta tribünleri doldurup alkışlıyorsa Fenerbahçe'nin büyüklüğü sadece bulunduğu yerden değil başka boyutlardan geçer. Biz çıkıp bugünkü futbolun daha iyisini oynamalıyız. Maçın sonuna kadar bu golü atıp skoru alabileceğimize inanıyordum."

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Kaynak : DHA

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