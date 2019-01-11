Ersan Şen açıkladı FETÖ'yü tamamen bitirecek iki şey

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, FETÖ tehlikesine karşı önemli önerilerde bulundu. Serbest kalan örgüt mensuplarının sivil hayatlarında FETÖ mensuplarıyla buluşmamaları konusunda taahhüt alınması önerisinde bulundu. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Şen, şunları söyledi:

"Eğer örgütü tamamen bitirmek istiyorsanız ideolojik açıdan çok büyük kopmalar sağlamanız lazım. Bunun için mutlaka ama mutlaka yapmanız gereken iki şey var.

1-Tepe yöneticilerinin yakalanması

Bunların başında örgütün en üst düzey yöneticilerini nerede olurlarsa olsun yakalayıp adalet önüne çıkmak. Yani örgütün ana takımını adalet önüne çıkarmanız lazım.

2-Para kaynağının kesilmesi lazım

İkinci önemli adım bir örgütü ayakta tutan en temel unsuru yani para kaynağını kesmeniz lazım. FETÖ'ye gelen para musluklarını kesmediğiniz sürece örgüt bir şekilde yoluna devam ediyor."

Tutuklular aynı yerde bulunmamalı

FETÖ mensuplarının diğer suçlardan tutuklu insanlarla bir araya getirilmediğini anlatan Şen, "Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenleri de ayrı yere koyuyorlar" bilgisini verdikten sonra, şöyle devam etti:

"Ancak itirafçı olmayan geniş bir kesim hapiste aynı ortamda kalıyorlar. Bu birlikteliğin sayısı fiziki imkanlara göre değişiyor. Kimi yerlerde 20'den fazla FETÖ mensubu aynı koğuşta kalabiliyor. Peki bu neden sorun? Siz bu kadar aynı örgüt mensubunu bir arada tutunca çözülme gelmiyor. İçeride dahi sorumlu kişilerin diğer örgüt üyelerinin beyinlerini yıkama faaliyetleri devam ediyor."

Salıverilen örgüt mensupları için bazı kurallar konmalı

Çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan ya da şartlı sarı verilen kimi insanların dışarı çıkar çıkmaz yeniden örgüt mensuplarıyla bir araya geldiği gerçeği var.



Mahkemelerin şunu net bir şekilde bazı konularda taahhüt istemeli. Dışarı çıktıktan sonra örgütsel faaliyetler kapsamında görüşmeler yapmayacağını imza altına almalı.

Aynı şekilde örgüt mensuplarını hapishanede ziyaret eden isimler üzerinde de önemli durulmalı. Bu isimler üzerinden örgütsel iletişime kesinlikle izin verilmemeli.