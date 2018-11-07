Erol Taş ölümünün 20. yılında anılıyor

Erzurum'da 28 Şubat 1926'da dünyaya gelen Taş, ilkokulu bitirdikten sonra boks sporuna ve sinemaya ilgi duydu. Babasının ölümü üzerine annesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Taş, ailesine yardım etmek için okuldan ayrıldı ve çeşitli işlerde çalıştı.

Boksta 1947 senesinde İstanbul ve Türkiye ikinciliğini de kazanan Taş, askerden sonra Cankurtaran'da bir iplik fabrikasında çalışmaya başladı.

Bu yıllarda sinemayla tanışan ve filmlerde figüranlık ve küçük rollerle görülmeye başlayan Erol Taş, ilk olarak 1957 yılında Mümtaz Alpaslan'ın çektiği "Acı Günler" filminde oynadı.

Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptığı 1958 yapımı "Dokuz Dağın Efesi"nde bir çobanı canlandıran Taş, "Dikenli Yollar", "Peçeli Efe", "Şoför Nebahat", "Köyde Bir Kız Sevdim", "Dişi Kurt" ve "Gecelerin Ötesi" filmlerinde çeşitli karakterleri canlandırdı.

Erol Taş, 1968 yılında "Maskeli Beşler" ve "Maskeli Beşler'in Dönüşü" filmlerinde Meksikalı general Ramon rolünü, "Kızıl Maske"de müze müdürünü, 1968 yapımı "Hakanların Savaşı"nda Kubilay Han ve 1973 yapımı "Küçük Kovboy"da çiftlik kahyasını oynadı.

Ömer Lütfi Akad tarafından 1966 yılında çekilen, Güneydoğuda bir sınır kasabasında yaşanan olayları konu alan "Hudutların Kanunu" filminde "Ali Cello" karakterini oynayan Taş, "Dertli Pınar", "Gecelerin Ötesi", "Duvarların Ötesi", "Sürgün" gibi filmlerde oynadığı rollerle hafızalarda yer buldu.

Türk sinemasında 600'e yakın filmde oynayan ve genellikle kötü adam rolleriyle tanınan Taş'ın Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı 1967'de çekilen "Ana" filmi ile Süleyman Çavuş adlı iyi kalpli bir askeri oynadığı 1992 yapımı "Sürgün" filmi iyi adam rolünü oynadığı nadir yapımlardır.

Çeşitli festivallerde çok sayıda en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen Taş, "Mapushane Çeşmesi", "Kanlı Kale", "Efenin İntikamı", "Eşkiya Kanı/Hakimo", "Konuşan Gözler" ve "Katırcı Yani Efenin Definesi" filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı, festivallerde de çeşitli ödüllere layık görüldü.

Filmlerin ''taş kalpli'' oyuncusu Erol Taş, gerçek hayatta eşini erken kaybettiği için üç küçük çocuğuna hem annelik hem babalık yapmak zorunda kalan iyi yürekli bir adam olarak biliniyordu.

Yüzlerce filmde farklı rollerde oyunculuk yapan Erol Taş, 8 Kasım 1998 tarihinde İstanbul'da geçirdiği bir kalp krizi sonucu Samatya SSK Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Televizyon dizilerinde de oyunculuk yapan Taş, "Hüzün Çiçeği", "İz Peşinde", "Bizim Ev", "Hanımın Çiftliği", "İnsanlar Yaşadıkça" ve "Kuruluş / Osmancık" gibi yapımlarda da oynadı.

Rol aldığı film ve dizilerden bazıları ise şunlar:

-Hanımın Çiftliği Sezon 1 1990

-Sürgün (II) 1992

-Karılar Koğuşu 1989

-Toprağın Gücü 1988

-Kuruluş / Osmancık 1987

-Küçük Ağa Sezon 1 1983

-Dila Hanım 1977

-Bitmeyen şarkı 1976

-Diyet 1974

-Kara Murat: Fatih'in Fermanı 1973

-Ölüme Koşanlar 1973

-Kara Murat: Fatih'in Fedaisi 1972

-Ali Baba Kırk Haramiler 1971

-Batıdan Gelen Adam 1971

-Maskeli Beşler 1968

-İnce Cumali 1967

-İnsan Bir Kere Ölür 1966

-Hudutların Kanunu 1966

-Aramızdaki Düşman 1965

-Avare 1964

-Susuz Yaz 1964

-Yılanların Öcü (I) 1962

-Şoför Nebahat 1960

-Dokuz Dağın Efesi 1958