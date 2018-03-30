Erol Küçükyalçın kimdir? Usta sanatçı hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, twitter hesabından "Bugün acı haberler üst üste geliyor ve gözyaşlarımız dinmedi! Türk sanat müziğinin usta ismi Erol Küçükyalçın’ın, dün yoğun bakım servisine kaldırıldığını duyurmuştum. Yıllarca TRT mikrofonlarından sevenlerine seslenen hocamızı maalesef kaybettik. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Peki Erol Küçükyalçın kimdir? Gelin hep birlikte TRT ekranından yıllarca evlerimize misafir olan efsane sanatçının yaşam öyküsüne bir göz atalım;