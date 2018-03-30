Erol Küçükyalçın kimdir? Usta sanatçı hayatını kaybetti

Türk Sanat müziğinin efsane isimlerinden Erol Küçükyalçın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi sanat camiasının felaket tellalı olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay verdi. Peki Erol Küçükyalçın kimdir? Erol Küçükyalçın neden vefat etti? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Erol Küçükyalçın kimdir? Usta sanatçı hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Erol Küçükyalçın, tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa Avrupa Şafak Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Acı haberi, sosyal medyada duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay verdi.

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Erol Küçükyalçın kimdir? Usta sanatçı hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, twitter hesabından "Bugün acı haberler üst üste geliyor ve gözyaşlarımız dinmedi! Türk sanat müziğinin usta ismi Erol Küçükyalçın’ın, dün yoğun bakım servisine kaldırıldığını duyurmuştum. Yıllarca TRT mikrofonlarından sevenlerine seslenen hocamızı maalesef kaybettik. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Peki Erol Küçükyalçın kimdir? Gelin hep birlikte TRT ekranından yıllarca evlerimize misafir olan efsane sanatçının yaşam öyküsüne bir göz atalım;

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Erol Küçükyalçın kimdir? Usta sanatçı hayatını kaybetti

EROL KÜÇÜKYALÇIN KİMDİR? Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça’nın yetiştirdiği ilk sanatçılar arasında yer alan ve Eyüp Mûsıkî Vakfı’nın ilk koro şefi olan Erol Küçükyalçın, çok sayıda sanat müziği sanatçının da hocasıdır.

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Erol Küçükyalçın kimdir? Usta sanatçı hayatını kaybetti

Emekli TRT İstanbul Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı olan Küçükyalçın, 60 yıllarda Sahibinin Sesi’ne yaptığı plaklarıyla tanındı. Albümlerinde ise Türk sanat müziğinin en sevilen eserlerini yorumlayan usta sanatçı, Emel Sayın’la beraber Neşe - i Muhabbet Müzikali’nde yer aldı.

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