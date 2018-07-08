Erol Korkmaz kimdir aslen nereli-İhraç edilen kaymakamlar kim isim listesi

Erol Korkmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve ihraç edilen Mardin kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil karısı ve çocukları kimdir soruları ihraç listesinden sonra merak konusu oldu. OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi.

OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre; çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. Kamudan ihraç edenlerin yaklaşık 9 bini Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapıyordu. Kara ve Deniz kuvvetleri komutanlıkları ile Adalet Bakanlığı'nda çalışan çok sayıda kişi de ihraç listesinde yer aldı.

Son OHAL KHK'sı kapsamında ihraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ile 4 kaymakam da bulunuyor. Bu isimler şöyle:

Vali yardımcıları

Duran Eryılmaz (Yozgat)

Kamil Aksoy (Erzincan)

Sabri Uzun (Karabük)

Yaşar Kemal Yılmaz (Erzincan)

Kaymakamlar

Ahmet İhsan Çiğil (Ağrı)

Erol Korkmaz (Mardin)

İbrahim Halil Şivgan (Ankara)

Mehmet Yaşar Yeşiltaş (Mardin)