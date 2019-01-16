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Erol Bulut sezon sonu takımı bırakacağını açıkladı

Erol Bulut sezon sonu takımı bırakacağını açıkladı

Hakkında çıkan 'istifa etti' iddialarına yanıt veren Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 08:32 - Güncelleme: 16-01-2019 08:32

Devreyi puan durumunda 3. sırada bitiren Yeni Malatyaspor, 10 günlük kamp döneminin sonuna yaklaşıyor. Teknik direktör Erol Bulut, kampta yaptığı açıklamalarla istifa ettiğine yönelik haberlere yanıt verdi.

Sezon bitiminde sözleşme yenilenmemesi halinde takımı bırakacak olan Erol Bulut, "Takımımın başındayım. Verdiğim söz var, ne olursa olsun, sonuna kadar takımın başında duracağım. Ekibimle birlikte sonuna kadar sürdüreceğim, mayıs ayının sonuna kadar." şeklinde konuştu.

Bulut ayrıca, olumlu geçen kamp dönemini Göztepe karşılaşmasına yansıtmaya çalışacaklarını ifade ederek, "İnşallah galip gelerek yolumuza başlayacağız ve devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın 10 günlük kamp döneminde iki hazırlık maçı yaptığını hatırlatan Bulut, karşılaşmalarda eksikliklerini gördüklerini ve bunları giderme yoluna gittiklerini belirtti.

Sakat futbolcular var
Futbolculardan Mustafa Akbaş, Rahman Buğra Çağıran, Eren Tozlu ve Adem Büyük'ün sakatlık geçirdiğini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Dün saha şartları uygun değildi, suyun içinde antrenman yaptık. Adem Büyük bileğini burktu, doktorun raporuna göre 5-6 hafta takımdan ayrı kalacak. Yapacak bir şey yok, yarın ve hafta sonu oynayacağımız karşılaşmalara 11 kişi çıkabiliyorsak iyi. Sahaya çıkarak, sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz."

Herkes gibi bekliyorum
Transferler hakkında konuşan Bulut, kulübün ara transfer döneminde Sadık Çiftpınar ve Khalid Boutaib'i satarak gelir elde ettiğini belirterek, "Transferlerle ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bugüne kadar yeterince konuştum, daha önceki açıklamalarımın da içeriği ile verdiğim rapor belli. Ben de taraftarlar ve herkes gibi bekliyorum." diye konuştu.

Yeni oyuncuların takıma katılması için transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bulut, şunları aktardı:

"Robin Yalçın'dan memnunum, takıma uyum sağladı. Barış Alıcı da üzerine koyarak gidiyor, vuruşlarında eksik de olsa pozisyonlara giriyor ve gole yakın oluyor. Antrenmanlarda kendini geliştirerek, bizim için goller atacaktır. Forvette yaptığımız bir transfer yok. Defansa Mustafa Akbaş'ı aldık, o da kampta ufak bir sakatlık geçirdi, 4 hafta sonra aramıza katılacak."

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