Erol Afşin kimdir Çandarlı Süleyman idamı işte bilinmeyenleri...

Erol Afşin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Çandarlı Süleyman Çelebi karakterine hayat veren genç oyuncunun hayatı başarılı performansının ardından merak konusu oldu. Bugün binlerce kişi Erol Afşin kimdir sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Bizans'a rüşvet verirken yakalanan ve idam edilen Çandarlı Süleyman'ın hayatını oynayan Erol Afşin'in hayatı....

EROL AFŞİN KİMDİR: Okan Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik eğitimi alan Afşin, eğitimi sırasında daha çok tiyatro çalışmaları yaptı. Ailesinin tüm karşı çıkmasına rağmen oyunculuğa direksiyon kıran Afşin, herhangi bir planı ve yabancı dili olmadan Almanya'ya gitmeye karar verdi. Folkwang Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çeşitli projelerde asistanlık yaptı. Oyuncu şu ana kadar Ballhaus Tiyatrosu, Maxim Gorki Tiyatrosu'ndaki çeşitli oyunlarda rol aldı. İlk kısa filmi ise Anthony Maras'ın 'The Palace'ı oldu. Adana doğumlu Türk oyuncu Erol Afşin Homeland'deki rolüyle uzun süre adından söz ettirmişti.

Başarılı oyuncu adını, dünyaca ünlü dizi 'Homeland'de rol almasıyla birlikte duyurmuş, bu dizide "Utku" adından bir karakteri canlandırmıştır. Erol Afşin son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde, Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu, Çandarlı Süleyman Çelebi karakterini canlandırmaktadır.

ÇANDARLI SÜLEYMAN ÇELEBİ KİMDİR: Osmanlı Devleti'nde yaşayan önemli ve köklü bir aileye mensup olan Çandarlı Süleyman Çelebi, 1439-1453 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış ve yaşadığı dönemde oldukça güçlü bir isim olan Çandarlı Halil Paşa'nın iki oğlundan biridir. Çandarlı Süleyman Çelebi de babası gibi bir Osmanlı devlet adamıydı. Kazaskerlik gibi önemli bir görev yapan Süleyman Çelebi, tıpkı babası gibi devlet içinde önemli bir güce kavuşmuştu.

Babası Çandarlı Halil Paşa'nın, Bizans'tan rüşvet aldığı iddiası nedeniyle görevden azledilmesinin ardından idam edilmesi sonrası gözden düşmüş ve bulunduğu Kazaskerlik görevinden alınmıştır. Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazam olan babasının ardından 1455 yılında vefat etmiştir. Doğum yılı tam olarak bilinmemektedir.