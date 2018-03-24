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Ermenistan'dan Cem Özdemir'e liyakat nişanı

Ermenistan'dan Cem Özdemir'e liyakat nişanı

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Yeşiller Partisi Milletvekili Özdemir'e Ermenistan Devlet Liyakat Nişanı verildi. Cem Özdemir sözde soykırım tasarısını parlamentoda kabul edilmesi için yoğun çaba göstermişti.

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Eklenme Tarihi: 24-03-2018 16:19 - Güncelleme: 24-03-2018 16:19

Almanya'da Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir'e Ermenistan tarafından Devlet Liyakat Nişanı verildiği belirtildi.

Ermenistan'ın Berlin Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından paylaşılan haber ve fotoğrafta, elçilikte düzenlenen törenle Özdemir'e Devlet Nişanı takdim edildiği açıklandı. Törende ayrıca Alman Ermeni Cemiyeti'nden Raffi Kantian'a da Liyakat Nişanı verildiği ifade edildi.

SÖZDE "SOYKIRIM" TASARISININ KABUL EDİLMESİ İÇİN YOĞUN ÇABA HARCAMIŞTI
Yeşiller Partisinin eski Eş Başkanı Özdemir, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını "soykırım" olarak niteleyen karar tasarısının 2 Haziran 2016'da Almanya Federal Mecliste kabul edilmesi için yoğun çaba sarf etmişti.

Ancak Alman hükümeti, mecliste kabul edilen karar tasarısının hukuki bir bağlayıcılığı olmadığını açıklamıştı.

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