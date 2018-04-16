Ermenistan'da sokaklar fena karıştı!

Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlığa aday gösterilmesine karşı sokağa dökülen binlerce kişi ile polis arasında çıkan olaylarda yaralananların olduğu bildirildi.

Ermenistan'da sokaklar fena karıştı!

Ülkenin yeni başbakanı olması beklenen eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a karşı olan binlerce kişi, başkent Erivan'da ana caddeleri trafiğe kapattı.

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Ermenistan'da sokaklar fena karıştı!

Yola oturan muhalefet destekçileri trafik akışını engellerken bazı göstericilerin çöp bidonları ve banklarla barikatlar kurdukları bildirildi.

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Ermenistan'da sokaklar fena karıştı!

Parlamento binasına doğru yürüyüşe geçen hükümet karşıtlarına, polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale ettiği ve çıkan olaylarda yaralananların olduğu kaydedildi.

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Ermenistan'da sokaklar fena karıştı!

İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ECP) tarafından aday gösterilen Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevinin yarın onaylanması bekleniyor. Ermenistan'da yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay Armen Sarkisyan seçilmişti.

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