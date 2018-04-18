Ermenistan'da protestolar büyüyor

Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlık görevine getirilmesine karşı başlatılan protestolar devam ediyor. Başkent Erivan’da düzenlenen protesto yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.
Dün başbakan seçilen Sarkisyan karşıtı slogan atan eylemciler, zaman zaman polisle karşı karşıya geldi. Polis eylemcilere müdahale ederken, bugünkü olaylarda 72 kişi gözaltına alındı.
Serkisyan'ın adaylığına karşı Erivan dışında bazı şehirlerde de küçük çaplı gösteriler düzenlendi.
Ermenistan'da 2015 yılında yapılan Anayasa değişikliği referandumu ile başbakanlık yetkileri güçlendirilirken, Serkisyan sembolik hale getirilen cumhurbaşkanlığı koltuğunu geçtiğimiz hafta, bir ay önce bu göreve seçilen Armen Sarkisyan'a devretmişti.
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