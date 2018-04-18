Ermenistan'da protestolar büyüyor

Serkisyan'ın adaylığına karşı Erivan dışında bazı şehirlerde de küçük çaplı gösteriler düzenlendi.

Ermenistan'da 2015 yılında yapılan Anayasa değişikliği referandumu ile başbakanlık yetkileri güçlendirilirken, Serkisyan sembolik hale getirilen cumhurbaşkanlığı koltuğunu geçtiğimiz hafta, bir ay önce bu göreve seçilen Armen Sarkisyan'a devretmişti.

