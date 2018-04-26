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Ermenistan'da göstericiler yeniden sokakta

Ermenistan'da göstericiler yeniden sokakta

Ermenistan'da göstericiler bir kez daha sokaklara indi. Mevcut yönetime karşı başlatılan protesto gösterilerinde muhalefet lideri Nikol Paşinyan, geçici başbakana görüşme daveti yaptı. İktidar partisi görüşmelere sıcak baktıklarını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 22:27 - Güncelleme: 26-04-2018 22:27

ERMENİSTAN’da mevcut yönetime karşı başlatılan muhalefet hareketinin lideri Nikol Paşinyan, geçici Başbakan Karen Karapetyan’ı tekrar görüşmeye davet etti.

Başkent Erivan’da Milletvekili Paşinyan liderliğindeki muhalefet Cumhuriyet Meydanı’nda protesto gösterilerine devam etti.

Meydanda toplanan binlerce kişiye hitap eden Paşinyan, daha önce Ermeni Cumhuriyet Partisi tarafından yetkilendirilmediği için geçici Başbakan Karapetyan’ın kendisiyle görüşmediğini söyledi.

Ancak şimdi partinin Karapetyan’ın yetkilendirdiğini dile getiren Paşinyan, “Biz önerilen müzakere sürecine devam etmeye hazırız. Karapetyan’ı yarın görüşmeye davet ediyorum.” dedi.

Ayrıca Paşinyan, yeniden güç toplama ve göstericilerin dinlenmesi amacıyla Erivan’da yapılacak mitinglere iki gün ara verileceğini de kaydetti.

Öte yandan Ermenistan Cumhuriyet Partisinden yapılan açıklamada, Karapetyan’ın Paşinyan ile görüşme yapmak üzere yetkilendirildiği belirtilerek, “Biz ön şartsız diyalog ve müzakereler için açığız ve hazırız.” ifadesi kullanıldı.

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