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Ermenistan sokaklarında gerilim artıyor

Ermenistan sokaklarında gerilim artıyor

Ermenistan'da Başbakan Sarkisyan, muhalif lider Nikol Paşinyan'la bir araya geldikten kısa bir süre sonra muhalif lider gözaltına alındı. Ermenistan sokaklarındaki gerilim sürüyor.

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 23:26 - Güncelleme: 23-04-2018 00:29

Ermenistan'da hükümet karşıtı gösterilerin sona ermesini görüşmek üzere muhalif lider Nikol Paşinyan'la bir araya gelen Başbakan Serj Sarkisyan, muhalefeti 'şantaj yapmakla' suçlayıp toplantıyı terk etti. Program sonunda Paşinyan gözaltına alındı.

Erivan'daki bir otelde gerçekleşen görüşmede, Başbakan Sarkisyan rakibinin 'müzakere çağrılarına olumlu yanıt vermesinden duyduğu memnuniyeti' dile getirirken Paşinyan ise müdahale edip "Sanırım bir yanlış anlama var" dedi. Paşinyan, "Buraya istifanızın ve iktidarın barışçıl ve yumuşak bir şekilde geçişinin sağlanması için koşulları görüşmeye geldim" yanıtını verdi. Sarkisyan da "Bu bir diyalog değil, bu şantajdır" diyerek programı terk etti.

DEVAM ÇAĞRISI

Görüşme sonrası toplanan destekçilerine seslenen Paşinyan göstericilere bir haftadır süren protestolarına devam etmeleri çağrısında bulundu. Polis Erivan'daki gösterileri dağıtmak için müdahale ederken Paşinyan da gözaltına alındı.

ÖZEL SORUŞTURMA DAİRESİ

Ermenistan başkenti Erivan’ın Erebuni semtinde öğle saatlerinde maskeli güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan Paşinyan ve arkadaşlarının ne bugün, ne de yarın serbest bırakılmayacakları kesinleşti.

Ermenistan savcılığından yapılan açıklamada üç milletvekilinin dokunulmazlıkları bulunmasına rağmen, Ermenistan’da toplum düzenini ciddi biçimde tehlikeye sokma suçundan Özel Soruşturma Dairesi tarafından alı kondukları açıklandı.

SARKİSYAN'DAN AÇIKLAMA

Ermenistan Devlet Başkanı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Ülkemizdeki süreçler tehlikeli çizgiye ulaştı ve bu durum, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Maalesef, daha önce varılan anlaşmaya rağmen (Serj Sarkisyan ile muhalif lider Nikol Paşinyan arasındaki) görüşme kesildi, oysa ki öyle bir görüşme durumun rahatlamasını ve gerginliğin azalmasını sağlayabilirdi” ifadelerine yer verildi.

Taraflara ülkedeki istikrarın bozulmasına neden olabilecek yıkıcı davranışlardan vazgeçme ve diyalog arayışlarına devam etme çağrısı yapan Sarkissian, “Tüm vatandaşlarımızı, diasporadaki yurttaşlarımızı durumu germe teşebbüslerinden kaçınmaya ve itidalli olmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, başbakanlık makamının yetkilerini artıran anayasa değişikliğinin Sarkisyan'ın iktidarda kalması için getirildiğini savunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Nisan 2018 23:52 azerı kardeslerimize ettiginiz çıkar birgün er yada geç

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