Ermenistan karıştı Sarkisyan istifa etti

Uluslararası haber ajansı AP, Sarkisyan'in internet sayfasına dayandırdığı haberde, Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ın istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı koltuğundan ayrılan Serj Sarkisyan protesto eylemlerine rağmen başbakan olmuştu. Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan bir dizi asker göstericilerin safına katılarak Sarkisyan'ın başbakanlığını eleştirmişti.
Protesto gösterilerine katılan bir asker, askerlik görevlerine devam ettiklerini ve üzerlerinde silah bulunmadığını açıkladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, askerlerin gösterilere katılmasını kınarken görev yerlerini terk eden askerlerle ilgili yasal işlem yapılacağı duyurdu. Ermeni muhaliflerin protestosu başkent Erivan'da 11. günde devam ediyor.
Göstericiler, protestoların lideri olarak kabul edilen Nikol Paşinyan olmadan devam ediyor. Paşinyan, diğer muhalif liderler Ararat Mirzoyan ve Sasun Mikaelyan'la birlikte göz altına alınmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gösterilerle ilgili soruları yanıtladı.
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