Ermenistan karıştı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan'da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan olmasını engellemek için başlayan ve Sarkisyan başbakan seçildikten sonra devam eden protesto gösterilerine onlarca asker de dahil oldu. Gösterilerin 11.'inci gününde Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ın istifa ettiği iddia edildi.

Ermenistan karıştı Sarkisyan istifa etti

Uluslararası haber ajansı AP, Sarkisyan'in internet sayfasına dayandırdığı haberde, Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ın istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı koltuğundan ayrılan Serj Sarkisyan protesto eylemlerine rağmen başbakan olmuştu. Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan bir dizi asker göstericilerin safına katılarak Sarkisyan'ın başbakanlığını eleştirmişti.

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Ermenistan karıştı Sarkisyan istifa etti

Protesto gösterilerine katılan bir asker, askerlik görevlerine devam ettiklerini ve üzerlerinde silah bulunmadığını açıkladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, askerlerin gösterilere katılmasını kınarken görev yerlerini terk eden askerlerle ilgili yasal işlem yapılacağı duyurdu. Ermeni muhaliflerin protestosu başkent Erivan'da 11. günde devam ediyor.

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Ermenistan karıştı Sarkisyan istifa etti

Göstericiler, protestoların lideri olarak kabul edilen Nikol Paşinyan olmadan devam ediyor. Paşinyan, diğer muhalif liderler Ararat Mirzoyan ve Sasun Mikaelyan'la birlikte göz altına alınmıştı.

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Ermenistan karıştı Sarkisyan istifa etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gösterilerle ilgili soruları yanıtladı.

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