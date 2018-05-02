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Ermenistan fena karıştı! Başkente girilemiyor havaalanı yolu kapandı

Ermenistan fena karıştı! Başkente girilemiyor havaalanı yolu kapandı

Hükümet karşıtı protestolarla çalkalanan Ermenistan'da, parlamentoda yapılan başbakanlık oylaması sonrasında bu sabah protestocular başkente girişleri ve havaalanı yolunu kapadı.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 10:20 - Güncelleme: 02-05-2018 10:20

ERMENİSTAN çok fena karıştı... Hükümet karşıtı protestolarla çalkalanan Ermenistan'da, parlamentoda yapılan başbakanlık oylaması sonrasında bu sabah protestocular başkente girişleri ve havaalanı yolunu kapadı... Başbakanlık oylamasına tek aday olarak giren ancak ihtiyacı olan 53 oy alamayarak 45 oyda kalan Paşinyan, oylamanın ardından, iktidar partisini halka savaş açmakla suçlamış ve destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.
 
Ermenistan'da Başbakan Sarkisyan'ı istifaya götüren protestolar devam ediyor. Son dakika haberlerine göre, sabah saatlerinde başkente girişler protestocular tarafından kapatıldı. Muhaliflerin havaalanına giden yolu da kapattığı belirtildi.

TEK ADAY YETERLİ OYU ALAMAMIŞTI... Sarkisyan'ın istifası sonrasında dün Ermenistan parlamentosunda başbakanlık oylaması yapılmıştı. Oylamaya sokak protestolarına liderlik eden Nikol Paşinyan tek aday olarak girmiş ancak ihtiyacı olan 53 oy alamayarak 45 oyda kalmıştı. Paşinyan oylamanın ardından, iktidar partisini halka savaş açmakla suçlamış ve destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Paşinyan, parlamentodaki başbakanlık oylaması sonrasında yaptığı konuşmada, "Yarın bütün Ermenistan’da genel grev ilan ediyorum. Yarın 08.15’ten itibaren ne kapatabilirsek, bütün Ermenistan caddelerini, metroları, havaalanı yollarını kapatıyoruz. Başbakan adayı olarak bütün devlet görevlilerine sesleniyorum, grev ilan ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • CAPPADOCIALI TOSUN OKUYANA 02 Mayıs 2018 10:40 asın vatan hainlerini. kurşuna dizin ! yaşasın tam bağımsız türkiye.

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