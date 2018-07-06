Ermenistan Apple'ı yasakladı!

Sputnik'te yer alan habere göre hükümet toplantısında konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümet üyelerinin yerli üretim yeni bilgisayarları kullanacağını açıkladı.

Daha önce Apple dizüstü bilgisayarları kullanan hükümet üyeleri yerli üretim ArmTab'a geçecek.

'YERLİ BİLGİSAYARLARDA ÇALIŞACAĞIZ'

Paşinyan, "Gördüğünüz gibi yaklaşımımız değişti. Şimdi Ermeni bilgisayarlarda çalışacağız" dedi. Toplantının yapıldığı salon yeni bilgisayarlarla donatılmıştı.

Paşinyan, "Bu politik bir yaklaşım. Ermenistan'daki ileri teknolojilerin gelişiminin bizim için öncelik olduğunu duyurmuştuk. Üstelik sadece yazılım değil üretim anlamında da" diye ekledi.

Parlamentoya da yerli bilgisayarlara geçişi önereceklerini dile getiren Paşinyan, vatandaşları da yerli ürünleri tercih etmeye çağırdı.