Erman Toroğlu'ndan Sinan Gümüş'e: Piknik oyuncusu...

Erman Toroğlu Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Galatasaray ve Fenerbahçe Ankaragücü maçlarını değerlendirdi.

Erman Toroğlu'ndan Sinan Gümüş'e: Piknik oyuncusu...

Galatasaray bu futbolla berabere kalırsa büyük bir başarı. Eksik olabilir ama sahadaki futbolcular da bir şey oynamıyor. Eksik varken, çıkanların şevkle oynaması gerekiyor. Şu an oynayanlar öylesine oynuyor. İstek ve hırs yok. Gamsızlar.

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Erman Toroğlu'ndan Sinan Gümüş'e: Piknik oyuncusu...

Galatasaray bu futbolla berabere kalırsa büyük bir başarı. Eksik olabilir ama sahadaki futbolcular da bir şey oynamıyor. Eksik varken, çıkanların şevkle oynaması gerekiyor. Şu an oynayanlar öylesine oynuyor. İstek ve hırs yok. Gamsızlar.

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Erman Toroğlu'ndan Sinan Gümüş'e: Piknik oyuncusu...

Ozan Kabak mücadele ediyor. Giriyor, çıkıyor, topu alıyor ama diğerlerinde bu hırs yok. Senelerin kalecisi Muslera bile hırslı bir şekilde oynuyor. Diğer oyuncular kiralık asker. Sahada Galatasaray’ın bir ruhu ve varlığı yok. Eksik oyuncular olabilir. Eksik olan yerlerden ne oyuncular çıkıyor, Galatasaray’da o tarz bir oyuncu yok.

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Erman Toroğlu'ndan Sinan Gümüş'e: Piknik oyuncusu...

"Sinan Galatasaray takımının oyuncusu değil. Göztepe'ye giden Yasin bile Sinan'dan etkili. Sinan'dan olmaz hocam. Sinan Gümüş piknik oyuncusu, mangal oyuncusu, rahat. Galatasaray'ın oyuncusu değil Sinan."

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