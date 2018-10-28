Erman Toroğlu'ndan Sinan Gümüş'e: Piknik oyuncusu...

Ozan Kabak mücadele ediyor. Giriyor, çıkıyor, topu alıyor ama diğerlerinde bu hırs yok. Senelerin kalecisi Muslera bile hırslı bir şekilde oynuyor. Diğer oyuncular kiralık asker. Sahada Galatasaray’ın bir ruhu ve varlığı yok. Eksik oyuncular olabilir. Eksik olan yerlerden ne oyuncular çıkıyor, Galatasaray’da o tarz bir oyuncu yok.

