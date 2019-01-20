Erkenci Kuş'un senaristi meğer Çocuklar Duymasın'ın yıldızıymış!

Star TV'de ekrana gelen; Demet Özdemir ile Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı fenomen dizi Erkenci Kuş'un senaristi Çocuklar Duymasın'ın yıldız ismi çıktı. Kamera önündeki performansıyla göz dolduran ünlü isim, meğerse kamera arkasındaki hünerleriyle de herkesin takdirini kazanmayı başarmış.
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın 'Sekreter Yasemin'i Meriç Acemi, yazdığı senaryo ve hikayelerle de dizi sektörünün en çok aranan ve en çok kazanan kalemlerinden biri oldu.
Meriç Acemi, yine ekranlara damga vuran Erkenci Kuş dizisinin senaryosu ile farkını sergilemiş oldu. Dizi sektörünün aranan ismi Acemi, özel hayatında ise seyahat etmeyi seven çocuklu bir anne.
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