Erkenci Kuş'un kötü kadını Aylin'in yıllar önceki hali şoke etti!

Star Tv ekranlarında bu yaz döneminde yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede reyting rekorları kıran sevilen dizi Erkenci Kuş'un kötü kadını Aylin'in yıllar öncesine ait fotoğrafı hayranlarını şoke etti. Güzel oyuncunun şimdiki haliyle arasında dağlar kadar fark var!

Bu yaz döneminde Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisi popülerliğini gittikçe artırıyor. Eh pek tabi bundan dizinin karakterlerine hayat veren oyuncular da nasibini alıyor. Öyle ki dizinin en favori karakterlerinden biri olan Aylin karakteri de bunlardan biri. Karaktere hayat veren Sevcan Yaşar hakkında şimdi öğreneceğiniz şeyler sizlere 'vay bee öylemiymiş' dedirtebilir.

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Dizide sinsi bir reklam ajansı sahibi olan Aylin karakterine hayat veren Sevcan Yaşar tescilli bir Türkiye güzeli. Kendisi 2011 yılında düzenlenen Miss Model of Turkey yarışmasının birincisi. 28 yaşındaki güzel oyuncunun Erkenci Kuş dizisinden önceki hali ise görenleri oldukça şaşırtıyor. Daha önce uzun saçlı olan güzel oyuncunun 2011 yılına ait bir fotoğrafı sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Twitter

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İşte Selcan Yaşar'ın 2011 yılında 1. seçildiği güzellik yarışmasına ait fotoğraf karesi... Twitter

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