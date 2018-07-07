Erkenci Kuş'un kaslı çocuğu Can Yaman gayler hakkında bakın ne dedi

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Erkenci Kuş'un yakışıklı, kaslı ve asi başrolü Can Yaman hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Homofobik biri olmadığını söyleyen Yaman, gaylerle ilgili bakın ne dedi.

Erkenci Kuş'un kaslı çocuğu Can Yaman gayler hakkında bakın ne dedi

Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Demet Özdemir ile Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş daha başlar başlamaz izleyiciler tarafından çok sevildi. Can ve Sanem karakterleri bu yıl belkide en beğenilen ikililer arasında yer alacak. Dizide Can karakterine hayat veren Can Yaman dizi ve oyunculuk hakkında Hürriyet'e çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Can Yaman'ın röportajından satırbaşları...

115
Erkenci Kuş'un kaslı çocuğu Can Yaman gayler hakkında bakın ne dedi

Kısa sürede yıldızınız parladı, ‘yeni jön’ diye anılmaya başladınız. Sebebi fiziğiniz mi yoksa oyunculuğunuz mu?

- Sadece fizikle bir şey olmaz. Benden daha yakışıklı birçok insan var. Oyunculuk bir bütün. Fizikten daha önemli olan bazen verdiğin bir ifade olabiliyor. Bunu size sağlayan da zekânız ve duygularınızdır.

215
Erkenci Kuş'un kaslı çocuğu Can Yaman gayler hakkında bakın ne dedi

Ama yeni diziniz ‘Erkenci Kuş’ta sürekli üstsüzsünüz?

- Sürekli değilim (gülüyor). Bir hayran geçenlerde “Ferrariniz olsa siz üstünü örter misiniz” yazmıştı. Bu bir yaz dizisi. Karakter spor yapıyor, görsel tarafı var, kış gelince öyle olmayacaktır.

315
Erkenci Kuş'un kaslı çocuğu Can Yaman gayler hakkında bakın ne dedi

Rol için de olsa ekranda bu kadar soyunmak sizi rahatsız ediyor mu?

- Hep sporla uğraştım. Takım arkadaşlarınız spor salonunda çıplak dolaşır ve çıplaklığa karşı bir rahatlığınız oluşur. O yüzden soyunmak beni rahatsız eden bir şey değil.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro