Erkenci Kuş'un kaslı çocuğu Can Yaman gayler hakkında bakın ne dedi

Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Demet Özdemir ile Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş daha başlar başlamaz izleyiciler tarafından çok sevildi. Can ve Sanem karakterleri bu yıl belkide en beğenilen ikililer arasında yer alacak. Dizide Can karakterine hayat veren Can Yaman dizi ve oyunculuk hakkında Hürriyet'e çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Can Yaman'ın röportajından satırbaşları...
Kısa sürede yıldızınız parladı, ‘yeni jön’ diye anılmaya başladınız. Sebebi fiziğiniz mi yoksa oyunculuğunuz mu?
- Sadece fizikle bir şey olmaz. Benden daha yakışıklı birçok insan var. Oyunculuk bir bütün. Fizikten daha önemli olan bazen verdiğin bir ifade olabiliyor. Bunu size sağlayan da zekânız ve duygularınızdır.
Ama yeni diziniz ‘Erkenci Kuş’ta sürekli üstsüzsünüz?
- Sürekli değilim (gülüyor). Bir hayran geçenlerde “Ferrariniz olsa siz üstünü örter misiniz” yazmıştı. Bu bir yaz dizisi. Karakter spor yapıyor, görsel tarafı var, kış gelince öyle olmayacaktır.
Rol için de olsa ekranda bu kadar soyunmak sizi rahatsız ediyor mu?
- Hep sporla uğraştım. Takım arkadaşlarınız spor salonunda çıplak dolaşır ve çıplaklığa karşı bir rahatlığınız oluşur. O yüzden soyunmak beni rahatsız eden bir şey değil.
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