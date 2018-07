Erkenci Kuş'un kaslı çocuğu Can Yaman gayler hakkında bakın ne dedi

Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Demet Özdemir ile Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş daha başlar başlamaz izleyiciler tarafından çok sevildi. Can ve Sanem karakterleri bu yıl belkide en beğenilen ikililer arasında yer alacak. Dizide Can karakterine hayat veren Can Yaman dizi ve oyunculuk hakkında Hürriyet'e çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Can Yaman'ın röportajından satırbaşları...