Erkenci Kuş'ta tüm dengeler altüst olacak! Kadroya bomba bir isim katıldı

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Erkenci Kuş'a, daha önce Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, Poyraz Karayel ve Ege'nin Hamsisi gibi başarılı projelerde yer alan bomba bir oyuncu katıldı.

Erkenci Kuş'ta tüm dengeler altüst olacak! Kadroya bomba bir isim katıldı

Star TV'de ekrana gelen; başrollerini Demet Özdemir ile Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş dizisi, 3 haftalık bir aranın ardından bu cumartesi izleyici karşısına çıkacak. Herkes yeni bölümü iple çekerken kadroya dahil edilen yıldız isim de hikayedeki tüm dengeleri altüst edecek.

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Erkenci Kuş'ta tüm dengeler altüst olacak! Kadroya bomba bir isim katıldı

Daha önce birçok reklam filminde ve dizide yer alan ve son olarak TRT'1'in 'Ege'nin Hamsisi' dizisindeki 'Sinan' rolüyle seyirci karşısına çıkan Utku Ateş, Erkenci Kuş ekibine dahil edildi.

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Erkenci Kuş'ta tüm dengeler altüst olacak! Kadroya bomba bir isim katıldı

"Kurt Seyit ve Şura" ile "Çilek Kokusu" dizilerinde de gördüğümüz Utku Ateş, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde tamamladıktan sonra Craft Atölye Oyunculuk Eğitimi ve Akademi 35.5 Sahne Sanatları’nda Oyunculuk Eğitimi aldı.

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Erkenci Kuş'ta tüm dengeler altüst olacak! Kadroya bomba bir isim katıldı

2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisi ve Pek Yakında sinema filmi ile oyunculuğa adım attı. Daha sonra Poyraz Karayel, Çilek Kokusu ve Aile İşi dizilerinde rol aldı.

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