Erkenci Kuş'ta olay ayrılık! Senaryo sil baştan mı değişiyor?

Erkenci Kuş Star TV'nin yaz ortasında yayına soktuğu, yaz dizilerinin en iddialı ve en çok izlenenleri arasında. Dün akşam 8. bölümü ile ekranan gelen sevilen dizi Erkenci Kuş'ta ayrılık mı var, dizinin kilit isimlerinden biri olan Öznur Serçeler yani Leyla Aydın diziden sessiz sedasız ayrıldı mı?
Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi Erkenci Kuş yine dün akşamın en çok izlenen programlarından iri oldu. Fakat diziyi izleyenlerin gözünden Öznur Serçeler dizideki adıyla Leyla Aydın detayı kaçmadı.
Demet Özdemir'in ablası Leyla'yı oynayan oyuncu diziden sessiz sedasız ayrıldı mı?
Salı akşamları Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Erkenci Kuş dizisinin 8. bölümü 14 Ağustos Salı akşamı izleyenlerle buluşmuştu.
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