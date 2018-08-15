Erkenci Kuş'ta olay ayrılık! Senaryo sil baştan mı değişiyor?

Erkenci Kuş Star TV'nin yaz ortasında yayına soktuğu, yaz dizilerinin en iddialı ve en çok izlenenleri arasında. Dün akşam 8. bölümü ile ekranan gelen sevilen dizi Erkenci Kuş'ta ayrılık mı var, dizinin kilit isimlerinden biri olan Öznur Serçeler yani Leyla Aydın diziden sessiz sedasız ayrıldı mı?