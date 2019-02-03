Erkenci Kuş'ta iki oyuncu apar topar gönderildi! Açıklamalar şoke etti

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Erkenci Kuş'ta iki ünlü oyuncu ile yollar apar topar ayrılırken, sosyal medyadan gelen veda mesajları dizi hayranlarını şoka uğrattı.

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı, Star TV'nin cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Erkenci Kuş'ta flaş ayrılıklar yaşandı. Önceki gün 28. bölümüyle ekrana gelen dizinin sevilen iki oyuncusu ile apar topar yollar ayrıldı. Twitter

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Diziye veda eden oyunculardan birinin 'Fabri' karakteri ile karşımıza çıkan yakışıklı oyuncu Özgür Özberk olduğu öğrenildi. Özberk, ayrılık haberini sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Twitter

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Can Yaman'la çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşıma "It was my final scene... Son sahnemdi.. Yolu açık olsun kardeşimin" notunu düştü. Bu haber Özgür Özberk hayranlarına büyük üzüntü yaşatırken, 'Fabri' karakterinin diziden gitmesine sevinenler de oldu. Twitter

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