Erkenci Kuş oyuncularının yılan hikayesine dönen aşkı! İyice kafalar karıştı

Erkenci Kuş'un yıldız oyuncuları Demet Özdemir ile Can Yaman, önceki gece birlikte kameralara yakalandı. Ancak ikilinin aşk iddialarına verdikleri yanıtlar yine hayranlarının kafalarını karıştırdı.

Erkenci Kuş oyuncularının yılan hikayesine dönen aşkı! İyice kafalar karıştı

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Erkenci Kuş'ta başrolleri paylaşan Demet Özdemir ile Can Yaman'ın aşk yaşayıp yaşamadığı konusu deyim yerindeyse yılan hikayesine döndü. Uzun süredir sevgili oldukları iddialarıyla gündeme gelen, hatta daha önce bir mekanda samimi bir şekilde kameralara da yakalanan ünlü oyuncular, geçtiğimiz akşam yine birlikte görüntülenince kafalar iyice karıştı.

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Erkenci Kuş oyuncularının yılan hikayesine dönen aşkı! İyice kafalar karıştı

Hatırlanacağı üzere ikilinin geçtiğimiz aylarda arkadaşlarıyla gittikleri bir mekanda samimi görüntüleri ortaya çıkmış ve Can Yaman'ın, güzel oyuncunun yanağından makas aldığı kameraya yansımıştı. Ancak Yaman ve Özdemir çifti sessiz kalmayı tercih etmişti.

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Erkenci Kuş oyuncularının yılan hikayesine dönen aşkı! İyice kafalar karıştı

Ünlü isimler ardından Bebek'te görüntülenmiş ve bu sefer suskunluklarını bozmuşlardı. Patlayan flaşlarla şaşkına dönen Yaman, muhabirlerin sorusu üzerine “Ne aşkı? Aşk yok” diyerek tepki göstermişti.

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Erkenci Kuş oyuncularının yılan hikayesine dönen aşkı! İyice kafalar karıştı

İkili bu sefer de önceki gece eğlenmek için gittikleri bir mekanın girişinde kameralara takıldı. Can Yaman, "Çıkışta sizi el ele bekliyoruz Demet Hanım'la" sözü üstüne "Daha çok beklersiniz." yanıtını vererek yine aşk iddialarını kesin bir dille yalanladı.

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