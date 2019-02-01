Erkenci Kuş oyuncularının yılan hikayesine dönen aşkı! İyice kafalar karıştı

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Erkenci Kuş'ta başrolleri paylaşan Demet Özdemir ile Can Yaman'ın aşk yaşayıp yaşamadığı konusu deyim yerindeyse yılan hikayesine döndü. Uzun süredir sevgili oldukları iddialarıyla gündeme gelen, hatta daha önce bir mekanda samimi bir şekilde kameralara da yakalanan ünlü oyuncular, geçtiğimiz akşam yine birlikte görüntülenince kafalar iyice karıştı.
Hatırlanacağı üzere ikilinin geçtiğimiz aylarda arkadaşlarıyla gittikleri bir mekanda samimi görüntüleri ortaya çıkmış ve Can Yaman'ın, güzel oyuncunun yanağından makas aldığı kameraya yansımıştı. Ancak Yaman ve Özdemir çifti sessiz kalmayı tercih etmişti.
İkili bu sefer de önceki gece eğlenmek için gittikleri bir mekanın girişinde kameralara takıldı. Can Yaman, "Çıkışta sizi el ele bekliyoruz Demet Hanım'la" sözü üstüne "Daha çok beklersiniz." yanıtını vererek yine aşk iddialarını kesin bir dille yalanladı.
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