Erken yaşta evlenen gelinler 'af' bekliyor! 5 yılımızı çaldılar

Erken yaşta evlenen ve doğum yaptıkları sırada şikayet edilmelerinin ardından açılan kamu davası sonucu eşleri cezaevine giren gelinler ‘af’ bekliyor. 7 yıl önce 15 yaşında evlenen ve bu evlilikten bir kız çocuğu olan Gamze Eraydın'ın eşi Serkan Eraydın, açılan kamu davası sonucu çocuk istismarından yargılanarak cezaevine girdi. Eşinin 4.5 yıl ceza aldığını belirten Gamza Eraydın yaşadıkları mağduriyeti Show Ana Haber'e anlattı. 

HAYATIMIZDAN 5 YIL ÇALDILAR: Eşinin suçsuz yere cezaevinde yattığını söyleyen Eraydın, şunları dile getirdi;

"Bana sahip çıkacak hiç kimsem yok. O benim her şeyimdi. Çocuğum her gün bana 'anne babam ne zaman gelecek?'  diye soruyor. Bizim eşlerimiz tecavüzcü değil. Biz sadece erken yaşta sevip evlendik. Yani bizim için bir şey yapılmasını istiyoruz artık. 4.5 yıl ceza çok uzun bir süre. Bizim hayatımızdan resmen 5 yıl çaldılar. Kimse beni zorla vermedi, karşı taraf da beni zorla almadı. Tamamen ikimizin rızasıyla evlendik. Ben nasıl çocuğuma babasının tecavüzcülerle aynı koğuşta yattığını."

TÜRKİYE GENELİNDE 3 BİN 800 AİLE AF BEKLİYOR: Ailelerin mağduriyetinin giderilmesi için 15 yaşını doldurmamış kişilerle cinsel ilişki suçlarını düzenleyen TCK’nın 103’üncü maddesinin 1/a maddesi ve 2’inci maddenin değiştirilmesi gerekiyor. Bu maddeyle ilgili meclise sunulması beklenen yeni yasa tasarısında aile rızası ile evlilik durumunda ceza miktarının düşürülmesi veya tamamen kaldırılması öngörülüyor. Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin 800 ailenin küçük yaşta evlilikten dolayı mağdur olduğu biliniyor. 

  • Güncel 09 Temmuz 2018 14:55
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  • Misafir 09 Temmuz 2018 15:49 Çocuk gelin sayısı artmaması için o madde hiç değişmemeli. 15 Yaşında sevgiyi ne kadar biliyorsun da üstüne birde çocuk yapıyorsun.

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