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Erken seçimin ilk kazananı Sırrı Süreyya Önder oldu! Bakın neden

Erken seçimin ilk kazananı Sırrı Süreyya Önder oldu! Bakın neden

Herkes erken seçimin 26 Ağustos'ta olacağını düşünürken Erdoğan'ın 24 Haziran tarihini vermesi büyük bir şaşkınlık yarattı. Kimse o tarihi beklemiyordu bir kişi hariç; Sırrı Süreyya Önder...HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in seçimin 24 Haziran'da yapılacağı konusunda, 3 CHP'li vekille iddiaya girdiği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 08:58 - Güncelleme: 19-04-2018 08:58

HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder seçimin 24 Haziran'da yapılacağı konusunda, 3 CHP'li vekille iddiaya girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamanın ardından Önder'in, 3 vekilden takım elbise kazandığı öğrenildi.

Muhalefet kulisindeki milletvekillerinden edindiğimiz bilgiye göre, Önder 22 Aralık 2017 tarihinde bir grup CHP’li milletvekili ile sohbetinde mevcut siyasi süreci değerlendirdi ve seçimlerin 13 Mayıs ya da 24 Haziran tarihinde yapılacağını söyledi. Önder’in iddialı sözleri üzerine, CHP milletvekilleri bahse girdi. Bahse konu da takım elbise oldu.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre HDP’li Önder ile erken seçim bahsine giren 3 CHP’li milletvekili konuştukları gün olan 22 Aralık tarihini ve iddia edilen erken seçim tarihlerini cep telefonlarına not etti.

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASINDAN SONRA ‘KAYBETTİN’ TELEFONU

CHP’lilerin cep telefonlarına aldıkları notlar aylar sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı yapıp, 26 Ağustos tarihi önerisi getirmesi üzerine yeniden açıldı. 3 CHP milletvekili Bahçeli’nin konuşmasının ardından HDP’li Önder’i arayarak iddiayı kaybettiğini söyledi. Ancak Önder iddiasının arkasındaydı.

ERDOĞAN 24 HAZİRAN DEYİNCE...

Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyleyeceğini ifade eden Önder, erken seçim için 24 Haziran tarihinin açıklanacağını tekrarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Önder’in erken seçim için beklediği tarih olan 24 Haziran’ı kamuoyuna duyurdu.

3 CHP'Lİ VEKİL ÖNDER'İ ARAYIP TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim tarihi olarak 24 Haziran’ı açıklaması üzerine 3 CHP milletvekili de Önder’i arayarak tebrik etti. Milletvekilleri şimdi söz verdikleri 3 takım elbiseyi öğrenci ve KHK ile ihraç edilenlere hediye edecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • MİSAFİR 19 Nisan 2018 09:44 ŞUNLARI HABER YAPMAYIN BE KARDEŞİM MİLLET GÖRMEK İSTEMİYOR

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

1962 Adıyaman doğumlu. Türkmen kökenli Türk sinemacı, yönetmen ve yazar. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu. Yönetmenlik, sinema oyunculuğu, senaristlik, müzik yapımcılığı ve ulusal b

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