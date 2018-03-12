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Erken seçim var mı Erdoğan beklenmedik soruyu sordu

Erken seçim var mı Erdoğan beklenmedik soruyu sordu

Erken seçim var mı? Herkesin bu sorunun yanıtını arıyor. Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında 5 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında yaşanan çarpıcı diyalogları aktardı. Erdoğan'ın açıklamalarına göre seçimler zamanında yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 08:14 - Güncelleme: 12-03-2018 08:14

Erken seçim var mı tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin son MYK toplantısında noktayı koydu. 5 mart tarihinde yapılan toplantıya ilişkin kulisleri Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, "Erdoğan'ın sorduğu kritik soru" başlıklı köşesinde paylaştı. Sözü daha fazla uzatmıyor ve Erdoğan ve AK Parti kurmayları arasında geçtiği söylenen diyaloglara kulak veriyoruz.

(...)CUMHURBAŞKANI Erdoğan erken seçim tartışmalarından duyduğu rahatsızlığı, ”Nereden çıkıyor bu erken seçim tartışmaları” diye ortaya döküyor.
Bir genel başkan yardımcısı, ”Genel seçimlere göre yerel seçimlerde oyumuz daha düşük çıkıyor. Yerel seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimine olumsuz etkisi olabilir” diyor.

Bunun üzerine Erdoğan, ”Aynı kanaatte değilim. Erken seçim yok. Yerel seçimlerde çok çalışacağız. Oyumuzu yükselteceğiz” diye karşılık veriyor.

Bu diyalog 5 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında yaşanıyor. Ama devamı var. Erdoğan erken seçim hesaplarında şimdiye kadar hiç dikkate alınmayan ama çok önemli olan bir noktayı gündeme getiriyor.

Erken seçim konusunun konuşulduğu MYK toplantısında, ”Benim görev sürem ne zaman doluyor?” diye soruyor. MYK üyeleri beklenmedik bu soru karşısında, ”2019’da” karşılığını veriyor. Erdoğan, ”Ee o zaman” anlamında başını sallıyor. “Niye öne alalım o zaman?” diye soruyor.

GÖREV SÜRESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ”Bu erken seçim tartışmaları nereden çıkıyor” diye tepki göstermesine rağmen erken seçim tartışmaları sürüyor. Ancak erken seçim hesabı yapanların bugünden itibaren bu denkleme bir kalemi daha eklemeleri gerekiyor. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresi. Erdoğan’ın görev süresi 3 Kasım 2019 seçimlerinin yapıldığı güne kadar devam edecek.

Abdülkadir Selvi'nin yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Hakkı B. 12 Mart 2018 09:28 Kazanacaklarını bilseler erken seçim hemen. Baskın şeklinde olarak derhal.

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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