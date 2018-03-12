Erken seçim var mı Erdoğan beklenmedik soruyu sordu

Erken seçim var mı tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin son MYK toplantısında noktayı koydu. 5 mart tarihinde yapılan toplantıya ilişkin kulisleri Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, "Erdoğan'ın sorduğu kritik soru" başlıklı köşesinde paylaştı. Sözü daha fazla uzatmıyor ve Erdoğan ve AK Parti kurmayları arasında geçtiği söylenen diyaloglara kulak veriyoruz.

(...)CUMHURBAŞKANI Erdoğan erken seçim tartışmalarından duyduğu rahatsızlığı, ”Nereden çıkıyor bu erken seçim tartışmaları” diye ortaya döküyor.

Bir genel başkan yardımcısı, ”Genel seçimlere göre yerel seçimlerde oyumuz daha düşük çıkıyor. Yerel seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimine olumsuz etkisi olabilir” diyor.

Bunun üzerine Erdoğan, ”Aynı kanaatte değilim. Erken seçim yok. Yerel seçimlerde çok çalışacağız. Oyumuzu yükselteceğiz” diye karşılık veriyor.

Bu diyalog 5 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında yaşanıyor. Ama devamı var. Erdoğan erken seçim hesaplarında şimdiye kadar hiç dikkate alınmayan ama çok önemli olan bir noktayı gündeme getiriyor.

Erken seçim konusunun konuşulduğu MYK toplantısında, ”Benim görev sürem ne zaman doluyor?” diye soruyor. MYK üyeleri beklenmedik bu soru karşısında, ”2019’da” karşılığını veriyor. Erdoğan, ”Ee o zaman” anlamında başını sallıyor. “Niye öne alalım o zaman?” diye soruyor.

GÖREV SÜRESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ”Bu erken seçim tartışmaları nereden çıkıyor” diye tepki göstermesine rağmen erken seçim tartışmaları sürüyor. Ancak erken seçim hesabı yapanların bugünden itibaren bu denkleme bir kalemi daha eklemeleri gerekiyor. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresi. Erdoğan’ın görev süresi 3 Kasım 2019 seçimlerinin yapıldığı güne kadar devam edecek.

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