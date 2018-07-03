Erken seçim var mı AK Parti'nin en yetkilileri açıkladı

2019 yerel seçimlerinin 2018 Kasım ayında yapılacağı iddiaları gündeme gelirken son noktayı koyan açıklamalar AK Parti'nin en yetkin kurmaylarından geldi. Sabah'a konuşan Mehdi Eker "Seçim takviminin öne alınacağını düşünmüyorum." derken Yerel Yönetimlerden Sorumlu Erol Kaya gazeteci Abdulkadir Selvi'ye konuştu. Seçime hazırlık sürecinin yetişmeyeceğini söyleyen Kaya ise "Seçimler zamanında yapılır" dedi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman ise erken seçim sorusuna "Seçimlerin yapılacağı tarih hakkında Anayasa'da hüküm var. Marta ne kaldı" diye cevap verdi.

Eker, erken yerel seçim iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yerel yönetimleri, belediye meclisi, muhtarlar, encümenler gibi bütün boyutlarıyla düşünmek gerekir. Öncelikle bu seçimlerde toplumun verdiği mesajları doğru okuyup, gerekli adımları atarak yerel seçimlere girmek gerekir. O nedenle seçim takviminin öne alınacağını düşünmüyorum."

"OHAL'İN EN KISA SÜREDE KALKMASINI BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanımız da açıkladı OHAL'in kalkacağını. Bu konuya ilişkin hazırlıklar yapılacak. Milli Güvenlik Kurulu gibi ilgili kurullarda görüşülerek kısa sürede kalkmasını bekliyoruz.

YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU KAYA: YETİŞMEZ

AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise “Şu anda takvim sıkışık. 18 Ağustos’ta kongremizi yapacağız. Eylül ayı içinde aday belirleme süreci başlayacak. 1398 belediye başkanı, 22 bin belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyeleri belirlenecek. En geç kasım ayında tamamlanması gerekiyor. Propaganda süreci 1 ay öne çekilebilir mi? O da şubata gelir. Bence bu durumda yerel seçimler zamanında yapılır” görüşünde.

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN: MART'A NE KALDI?

Seçimlerin öne alınıp alınmayacağıyla konuşan Meclis Başkanı Kahraman ise şunları söyledi:

"Yapılmaz çünkü Anayasa'ya uygun değil. Seçimlerin yapılacağı tarih hakkında Anayasa'da hüküm var. Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O 3 ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı."

"Ben zannetmiyorum. Ama onun ayrı bir formülü bulunur mu bilmiyorum. Fakat zorlamanın bir gereği yok. Ben her seçimin zamanında yapılması gerektiğine inanırım. Ama bu erken genel seçimin doğru yapılan bir hareket olduğuna inanıyorum. Sonucu da fevkalade oldu. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İstikrarlı bir Türkiye. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah."