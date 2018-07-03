  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erken seçim var mı AK Parti'nin en yetkilileri açıkladı

Erken seçim var mı AK Parti'nin en yetkilileri açıkladı

Yerel seçimlerin öne alıcağı yönündeki tartışmalara AK Parti'nin en yetkili ağızlarından ne t açıklamalar yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Gne el Başkan Yardımcısı Erol Kaya 'erken seçim yok' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-07-2018 09:11 - Güncelleme: 03-07-2018 09:28

2019 yerel seçimlerinin 2018 Kasım ayında yapılacağı iddiaları gündeme gelirken son noktayı koyan açıklamalar AK Parti'nin en yetkin kurmaylarından geldi. Sabah'a konuşan Mehdi Eker "Seçim takviminin öne alınacağını düşünmüyorum." derken Yerel Yönetimlerden Sorumlu Erol Kaya gazeteci Abdulkadir Selvi'ye konuştu. Seçime hazırlık sürecinin yetişmeyeceğini söyleyen Kaya ise "Seçimler zamanında yapılır" dedi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman ise erken seçim sorusuna "Seçimlerin yapılacağı tarih hakkında Anayasa'da hüküm var. Marta ne kaldı" diye cevap verdi.

Eker, erken yerel seçim iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi: 

"Yerel yönetimleri, belediye meclisi, muhtarlar, encümenler gibi bütün boyutlarıyla düşünmek gerekir. Öncelikle bu seçimlerde toplumun verdiği mesajları doğru okuyup, gerekli adımları atarak yerel seçimlere girmek gerekir. O nedenle seçim takviminin öne alınacağını düşünmüyorum."

"OHAL'İN EN KISA SÜREDE KALKMASINI BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanımız da açıkladı OHAL'in kalkacağını. Bu konuya ilişkin hazırlıklar yapılacak. Milli Güvenlik Kurulu gibi ilgili kurullarda görüşülerek kısa sürede kalkmasını bekliyoruz.

YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU KAYA: YETİŞMEZ

AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise “Şu anda takvim sıkışık. 18 Ağustos’ta kongremizi yapacağız. Eylül ayı içinde aday belirleme süreci başlayacak. 1398 belediye başkanı, 22 bin belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyeleri belirlenecek. En geç kasım ayında tamamlanması gerekiyor. Propaganda süreci 1 ay öne çekilebilir mi? O da şubata gelir. Bence bu durumda yerel seçimler zamanında yapılır” görüşünde.

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN: MART'A NE KALDI?

Seçimlerin öne alınıp alınmayacağıyla konuşan Meclis Başkanı Kahraman ise şunları söyledi:

 "Yapılmaz çünkü Anayasa'ya uygun değil. Seçimlerin yapılacağı tarih hakkında Anayasa'da hüküm var. Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi.  Mart'a ne kaldı? O 3 ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı."

"Ben zannetmiyorum. Ama onun ayrı bir formülü bulunur mu bilmiyorum. Fakat zorlamanın bir gereği yok. Ben her seçimin zamanında yapılması gerektiğine inanırım. Ama bu erken genel seçimin doğru yapılan bir hareket olduğuna inanıyorum. Sonucu da fevkalade oldu. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İstikrarlı bir Türkiye. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erken seçim var mı AK Parti'nin en yetkilileri açıkladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kundemacı 03 Temmuz 2018 09:32 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri de zamanında yapılacaktı. Bu sözlerin tamamı o seçimler öncesinde söylenen sözler gibi hiç bir anlamı olmayan sözlerdir.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Mehdi Eker
MEHDİ EKER KİMDİR?

Mehmet Mehdi Eker, 1 Ocak 1956'da Diyarbakır Bismil'de doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Fehime'dir. Veteriner Hekim ve Tarım Ekonomisi Uzmanı; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'd

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro