Erken seçim olacak mı Erdoğan'dan flaş açıklama!

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

FETÖ içeriden PKK dışarıdan çok uğraştı ama Emniyet Teşkilatımızı kurtardık. Adil Öksüz hainini kimlerin serbest bıraktığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz.

FETÖ gerçekleri eninde sonunda ortaya çıkıyor. Bu kumpasçılar yakayı ele veriyor. Adil Öksüz hainini kimlerin sertbest bıraktığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. FETÖ'cülerin oyunlarına göz yumanları bir kez daha ikaz ediyorum. Yanlışa düşen olursa vakti saati geldiğinde kendilerini mahkeme önünde hesap verirken bulacaklar.

YENİ ANAYASA 2019'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Dün 16 Nisan halk oylamasının yıl dönümüydü. Burada 16 Nisan referandumuna katılan, bilhassa da evet diyen milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Halk oylamasıyla önemli bir anayasa değişikliği kabul edildi. Cumhuriyet döneminde yaşadığımız siyasi ve ekonomik krizlerin en önemli sebeplerinden biri olan yönetim sistemimizdeki tıkanıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Aslında Türkiye'nin cuntalar, darbelerle devam etmesine imkan kalmadı. 15 Temmuz'da görülmüştür.