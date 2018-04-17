Erken seçim olacak mı Erdoğan'dan flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını gündeme bomba gibi düştü.

Bahçeli "Türkiye'nin bu şartlarda 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir" deyip "26 Ağustos 2018 günü erken seçim yapalım" çağrısı yaptı. Bahçeli'nin bu çağrısı için hükümet; ''değerlendirebiliriz'' yanıtını verirken CHP; ''hodri meydan'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise ne diyeceği merak ediliyordu. Erdoğan grup toplantısında Bahçeli'ye; ''anayasa değişikliğimiz inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek'' yanıtını verdi. Erdoğan ve Bahçeli yarın bir görüşme gerçekleştirecek. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

YENİ ANAYASA 2019'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Dün 16 Nisan halk oylamasının yıl dönümüydü. Burada 16 Nisan referandumuna katılan, bilhassa da evet diyen milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Halk oylamasıyla önemli bir anayasa değişikliği kabul edildi. Cumhuriyet döneminde yaşadığımız siyasi ve ekonomik krizlerin en önemli sebeplerinden biri olan yönetim sistemimizdeki tıkanıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Aslında Türkiye'nin cuntalar, darbelerle devam etmesine imkan kalmadı. 15 Temmuz'da görülmüştür.

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CUMHUR İTTİFAKI İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Milletimiz 15 Temmuz'da bizzat sokağa inerek ülkesini korurken biz siyasetçilere önemli mesaj vermiştir. Milletimizin gönüllerindeki ittifakı MHP ve diğer partilerle siyaset sahasında hayata geçirerek önemli bir adım attık.K Parti olarak MHP ile 7 Ağustos'a sadık kaldık. Sözde anamuhalefet daveti kabul etmeyerek, son anda geldi. Oradaki konuşmayı da fırsat bilerek hemen aleyhte konuşmaya başladı, çünkü akşam başka sabah başka. Bu süreç MHP ile AK Parti'yi Cumhurun ittifakına taşıdı. Cumhur ittifakı ile yeni bir dönem başlayacak. Bu süreci 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine inşallah taşıyoruz.

CHP'NİN GİDECEĞİ YER ANCAK KANDİL OLUR

Anamuhalefet olmakla yeminli muharız olmayı tercih eden bu zatla ülkemizin bağı giderek zayıflamaktadır. Milletimiz ülkenin anamuhalefet partisinin bakışını tarihe not düşmüştür. Terör örgütünün yandaşı partinin eski genel başkanını partililerden daha çok CHP'liler ziyaret etmiştir. Allah aşkına bu neyin aşkıdır. Biz bu yüzden anamuhalefet partisi, anahıyanet partisi oldu diyoruz.

TERÖRİSTLER KUYRUKLARINI KISTIRIP KAÇTI

Terörist sevicilikten başka bir şeyi olmayan partinin sabık eski genel başkanına gösterilen bu hassasiyetle CHP'nin gideceği yer ancak Kandil olur. O Kandil'i de yakında başlarına teröristlerin yıkmaya gideceğiz. Cudi'de, Tendürek'te ne yaptıysak aynısını yapacağız. Afrin'e girmeyin çağrısı yapmıştı. Kahraman Mehmetçik ve ÖSO oraya girdi. Ne oldu Bay Kemal? Teröristler kuyruklarını kıstırıp kaçmıştı.

SİZ TERÖRİSTLERİN PARKASINI GİYERSİNİZ, FARK BU

Sanatçılarımız, sporcularımızla askerlerimize destek için Hatay'daki sınır karakoluna gittiğimizde bu zat herkese hakaretler yağdırdı. Sonra kalktı kendisi de Hatay'a gitti. Bizim ziyaretimiz sırasında giydiğimiz kamuflaja da hayran kaldı heralde. Onun için laf attı. Kendisine postal ve parka gönderme teklifinde bulunduk, öğrenciliğimden beri giyiyorum dedi. 40 yılda bir doğru söz söyledi. Siz teröristlerin giydiği posta ve parkalı giyersiniz aramızdaki fark bu.

EMNİYET TEŞKİLATIMIZI KURTARDIK

MHP Lideri Bahçeli'den son dakika erken seçim çıkışı

FETÖ içeriden PKK dışarıdan çok uğraştı ama Emniyet Teşkilatımızı kurtardık. Adil Öksüz hainini kimlerin serbest bıraktığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. FETÖ gerçekleri eninde sonunda ortaya çıkıyor. Bu kumpasçılar yakayı ele veriyor. Adil Öksüz hainini kimlerin sertbest bıraktığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. FETÖ'cülerin oyunlarına göz yumanları bir kez daha ikaz ediyorum. Yanlışa düşen olursa vakti saati geldiğinde kendilerini mahkeme önünde hesap verirken bulacaklar.

AFRİN'DE KAÇ PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ: Afrin Harekatı'nda şu an itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 203'e ulaşmıştır.

ER YADA GEÇ ONU DA ALACAĞIZ: Hiçbir FETÖ'cünün akıbeti, yurtdışından yakalayıp getirdiğimiz FETÖ'cülerden farkı olmayacak. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının sonu da farklı olmayacaktır. Er ya da geç onu da alacağız. Bu millete ihanet eden herkes hakettiği cezaya maruz kalacaktır.

TÜRKİYE DÜNYADA 2. SIRADA

Türkiye 2016'da 6 milyar dolarlık kalkınma ve insani yardımla dünyada 2. sırada yer almıştır. 2017'de bu rakamı 7.2 milyarı insani yardım olmak üzere 8.1 milyara çıkardık. İnşallah insani yardımlarda birinci sıraya çıkacağız. Biz batının insani yardımları bir sömürge yöntemi haline getirmesi yerine kalkınma yardımlarına ağırlık vermeyi tercih ediyoruz. Afrika'dan elde edilen kazançların yarısını buraya harcasa açta açıkta kimse kalmaz. Birileri petrol için, çıkarları için yardım kavramının içini boşaltabilir, biz bunu asla yapmayacağız.

AB'YE FRANSA ELEŞTİRİSİ: HESABINI SORDUNUZ MU?

Benim doğup büyüdüğüm Kasımpaşa, Roman kardeşlerimizin de yoğun olarak yaşadığı bir yerdir. Onlarla iç içe büyüdük. Aynı okulda okuduk, aynı camiye gittik. Çocukluğum, gençliğim bu kardeşlerimizle birlikte geçmiştir. Biz hiçbir zaman insanları kökenlerine, dinlerine, renklerine göre tasnif edenlerden olmadık. Zira biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ama bakıyorsunuz Fransa, AB müktesebatının da tersine bu ülkedeki Romanları derdest etti. AB bunun hesabını sordu mu? Hayır. Bunların nazarında insanların tefrik edilmesi, ayrıma tabi tutulması onlar için haktır. Biz böyle bakmıyoruz. Buradan tüm Roman kardeşlerime, vatandaşlarıma bir kez daha en kalbi selamlarımı gönderiyorum.

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