Erken seçim ne zaman AK Parti kulislerde konuşulan 2 tarih

Bahçeli sürprizi olarak, siyaset gündemine bomba gibi düşen erken seçimin, en erken haziran sonu ya da eylül ayı içinde olacağı iddia edildi. Ankara kulislerini bir anda dalgalandıran Bahçeli’nin erken seçim açıklaması, siyaseti yakından izleyenler için üçüncü kez yaşanıyor.

2002’deki erken seçim kararı ile 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerden kısa bir süre sonra 1 Kasım’da genel seçimlerin yenilenmesi kararlarının altında yine Bahçeli’nin imzası olduğunu bilenler için durum pek sürpriz olmadı. Ancak bu noktada bir hafta öncesine kadar açık ve kapalı toplantılarda, “Erken seçim gündemimizde yok, bunu kamuoyuna da böyle anlatın” diyen Erdoğan’ın sözleri nedeniyle erken seçim fikrinden uzaklaşanlar şaşırdı.

ERDOĞAN BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASINI KAMUOYU İLE BİRLİKTE ÖĞRENDİ

Hürriyet gazetesinde yer alan kulis habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Bahçeli’nin açıklamasını kamuoyu ile birlikte öğrendi. Bu nedenle, kendisine yöneltilen sorular karşısında, “Yarın (bugün) kendisiyle görüşeceğiz, kararımızı o zaman açıklarız” demekle yetinen Erdoğan, grup konuşmasını da değiştirmedi ve konuşmasında birkaç kez genel seçimlerin 2019’da olacağına dair vurgu yaptı.

KONUŞMAYI DUYUNCA ÜZÜLDÜ

Erdoğan, grup toplantısından sonra, partinin kurmaylarıyla yaptığı kısa değerlendirmede, Bahçeli’nin sözlerini yeni duyduğunu ve bunun kendisiyle paylaşılmamasına üzüldüğünü dile getirdi. Yapılan hızlı değerlendirmede, bu konudaki kararın yarın (bugün) yapılacak Bahçeli görüşmesinden sonra verileceği ifade edildi.

24 HAZİRAN YA DA 16 EYLÜL

AK Parti içerisinde erken seçimin bundan sonra kaçınılmaz olduğu, 24 Haziran veya 16 Eylül’de yapılmasının daha doğru olacağı konuşuldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, Bahçeli ile yaptığı görüşmenin de erken seçim açıklamasıyla ilgisi olmadığı, uyumla ilgili yapılacak çalışmalar nedeniyle daha önce alınan bir randevu olduğu öğrenildi.

Bahçeli’nin yaptığı açıklamanın tek sonucunun kaçınılmaz bir erken seçim olacağı dile getiriliyor. Bir AK Parti kurmayı, “Bundan sonra erken seçimi kimin istediğinin önemi kalmayacak. Bu tüpten çıkan macun gibi; artık geri koyamazsınız. Bu konu gündeme gelip kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra, ‘yok biz yapmıyoruz’ deme şansımız kalmadı. 2019 yılının sonuna kadar bu olasılık askıda dururken, ülkeyi yönetemezsiniz. Tarih revize edilir ama erken seçim yapılır” dedi.

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