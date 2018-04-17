Erken seçim ne zaman? 26 Ağustos bombası patladı asıl tarih ise...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Türkiye 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimi bekleyemez. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçimini 26 Ağustos'ta yapalım" çıkışı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda cumhurbaşkanlığı seçimi için 2019'u işaret etti ancak çıkışta "Sayın Bahçeli ile görüşeceğiz" açıklaması yaptı.

CHP, İYİ Parti, HDP 'erken seçim' çağrısına 'Biz varız' diye destek verdi... Erken seçim için bomba tarihi ise AK Parti'nin anketçisi olarak bilinen İbrahim Uslu verdi: 26 Ağustos'ta değil erken seçim Kasım 2018'de yapılacak...

TARİHHÜKÜMETİN AKLINDAKİ TARİH BAŞKA



Şu ana kadar erken seçim konusunda herkes hemfikir görünüyor. Tek mesele tarih seçimi. 26 Ağustos kurban bayramına denk geldiğinden iktidarın o tarihte bir seçime sıcak bakmadığı söyleniyor. Hükümetin aklındaki asıl tarih Ekim ya da Kasım ayında. Kulislerdeki iddiaya göre AK Parti 3. havaalanının 29 Ekim tarihindeki açılışı sonrası için seçim planlıyor. Erken seçimin tarihiyle ilgili son karar yarın saat 13.30'da yapılacak olan Erdoğan-Bahçeli zirvesinde belli olacak... İşte Ankara'da esen erken seçim rüzgarıyla ilgili bugün yaşanan tüm gelişmeler;

MHP

26 AĞUSTOS'TA SEÇİM YAPALIM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda erken seçim çağrısı yaptı. Bahçeli, "Türkiye'nin bu şartlarda 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir" dedi ve erken seçim çağrısı yaptı. Bahçeli, erken seçim için de tarih verdi: "Uyum yaslarını çıkarıp 26 Ağustos 2018 tarihinde erken seçime gidilmeli...

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YANITERDOĞAN SEÇİM TARİHİNE NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında erken seçim tartışmasına hiç girmeden, cumhurbaşkanlığı seçimi için 2019 yılını işaret etti. Erdoğan, "Anayasa değişikliğimiz inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek'' dedi. AK Parti grubu sonrası gazetecilerin sorusu üzerine ise Erdoğan, "Yarın Sayın Bahçeli ile 13.30'da görüşeceğiz" açıklaması yaptı. Erdoğan ardından da Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti yöneticileri ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın katıldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

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CHP

KILIÇDAROĞLU ANA AKTÖRÜ BEKLEYİN

Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına CHP'den ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan geldi, Tezcan, "Hodri meydan, diyoruz. Biz CHP olarak buna hazırız" karşılığı verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında "erken seçim atmosferine girdik" dedikten sonra ekledi: "Seçim diyorlar ya olacak inşallah bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek bıktık artık. Artık bunlar devleti yönetemiyorlar" dedi. Grup toplantısı sonrası ise gazetecilerin erken seçim sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Ana aktörü (Erdoğan) bir bekleyin. O (Bahçeli) sözcüydü" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına işaret etti.

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ANKET

ERKEN SEÇİM İÇİN ASIL TARİHİ VERDİ

ANAR Araştırma şirketinin sahibi ünlü anketçi İbrahim Uslu ise erken seçimin Devlet Bahçeli'nin istediği 26 Ağustos 2018'de değil de Kasım 2018'de yapılacağını iddia etti. Erdoğan'ın kafasındaki erken seçim tarihinin de 2018 Kasım olduğunu, yarınki görüşmede Bahçeli'ye bu öneriyi götüreceğini öne süren İbrahim Uslu, erken seçim kararının bu hafta ya da önümüzdeki hafta Meclis'ten geçeceğini iddia etti.

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15:00İYİ PARTİ DE HODRİ MEYDAN DEDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener erken seçimle ilgili “Zamanında ya da erken seçim bizim için fark etmez. Bizim için telaşlanacak bir durum yok” dedi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ise, "Erken seçim kararını Genel Başkan Meral Akşener ile de konuştuk. Kendisine 'Size daha erken Sayın Cumhurbaşkanım diyeceğiz. Hayırlı olsun' dedim" ifadelerini kullandı.

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HDPAK PARTİ'Yİ DEVİRMENİN ZAMANI GELDİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, erken seçim çağrısına ilişkin, "Bir karar aldıysanız, Halkların Demokratik Partisi olarak size hodri meydan diyoruz. Biz seçime de varız. AK Parti'yi iktidardan devirmenin zamanı gelmiştir. O da yapılacak olan seçimlerdir" dedi.

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PERİNÇEK SEÇİM SONUCUNU İLAN ETTİ!..

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasıyla ilgili olarak, "Bahçeli'nin belirlediği tarihte seçimlerin olması, hukuki şartlar nedeniyle o kadar kolay gözükmüyor" dedi. "Devlet Bahçeli'nin bunları düşünecek hali yok, büyük telaş içerisinde, çünkü partisi dağılıyor" diyen Perinçek, "Her hâlükârda Vatan Partisi seçime hazır. Şimdiden ilan ediyorum, bu seçimi Tayyip Erdoğan kazanamayacak" dedi.

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