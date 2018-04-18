Erken seçim kime yarar kime yaramaz sorusu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta erken seçim yapılması çağrısının ardından sorulmaya başlandı. Sahiden de erken seçim olursa kime yarar kime yaramaz? Cevabı aranan soruya Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık bugünkü köşesinde yanıt verdi:

AK PARTİ, CHP, İYİ PARTİ VE HDP'YE YARAR

"Terörle mücadelede bu denli başarılı, Suriye’de Kuzey Irak’ta bayrağımızın dalgalandığı bu dönemde elbette AK Parti’ye yarar.

Dış politikada, ekonomide sıkıntılı günler yaşanırken bunu siyaseten kullanacak, üstüne üstlük erken seçim kararı alındığı için tüzüğü gereği ön seçim yapmadan milletvekili listesi hazırlayabilecek CHP’ye yarar.

Devlet Bahçeli’nin anayasa gereği 1 Ekim’den önce kendi adıyla giremeyeceği için seçimi 26 Ağustos’a alarak kendince engellediğini sandığı İYİ Parti’ye yarar.

(Siyaset tarihimiz örnekleriyle doludur; yasaklama, engelleme işleri hep ters tepmiştir. İYİ Parti muhtemelen Demokrat Parti’yle birlikte seçime girerek sorunu aşar ancak Devlet Bey’in bu hatasının faturasını seçmen çok ağır keser.)



Bütün parti yönetimi cezaevinde olduğu için muhtemelen mağdur kotasından HDP’ye yarar.

MHP’yi söylememe gerek yok sanırım; seçimi ister yarın yap, ister bir sene sonra yap “cumhur ittifakı” kalkanı sayesinde MHP için değişen bir şey yok.

PEKİ ERKEN SEÇİM KİME YARAMAZ?

Söyleyeyim… Dört bir yanını kuşatan dış destekli terörle mücadele eden, evlatları Suriye’de, Irak’ta devletine-milletine kurulmuş tezgahı bozmak uğruna kahramanca savaşan, işsizlik, döviz kuru, faiz, enflasyon derken ekonomide son yılların en zor günlerini geçiren Türkiye’ye yaramaz. Özetle siyasetin tuzu kuru, olan yine bize olacak sevgili kardeşim."