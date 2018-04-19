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Erken seçim kararının ardından bomba iddia! İYİ Parti'ye ne olacak?

Erken seçim kararının ardından bomba iddia! İYİ Parti'ye ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim için açıkladığı tarih herkesi şaşırrttı. Erken seçimin olacağı konuşuluyordu ancak bu kadar erken bir tarihi kimse beklemiyordu. Habertürk yazarı Fatih altaylı da çıkan seçim kararını köşesine taşıdı. Altay erken seçim kararı ve İYİ Parti'yle ilgili bomba bir iddiada bulundu.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 09:17 - Güncelleme: 19-04-2018 09:17

Türkiye erken seçime kilitlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Erdoğan-Bahçeli zirvesinde seçimin 24 Haziran’da yapılması kararının çıkmasının ardından Türkiye'nin gündemi bugün erken seçim oldu.

Habertürk yazarı Fatih altaylı da çıkan seçim kararını köşesine taşıdı. Altalı, "Bu “apar topar” ya da daha kibar bir tanımla “çok erken seçim” dünkü yazımda değindiğim “ekonomi hâlâ iyiyken” tezinin yanı sıra bir başka etkene dayanıyor olmalı, İYİ Parti etkenine." diye yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan ve seçimin 26 Ağustos’ta yapılmasını isteyen MHP lideri Devlet Bahçeli ile dün yaptığı görüşmesinin ardından seçimlerin 24 Haziran 2018’e alınması kararını aldıklarını açıkladı. Buna göre Türkiye, 66 gün sonra hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de genel seçim için oy kullanacak.

ERKEN SEÇİM SEVER MHP LİDERİ: Gözler siyasi kulislere çevirildi. Öte yandan Habertürk yazarı Fatih altaylı bugünkü köşesinde, erken seçim kararına ilişkin, Erken seçim sever MHP Lideri, 16 yıl aradan sonra Türkiye’yi yeniden bir erken seçime götürüyor" diye yazdı.

KARARIN APAR TOPAR ALINMASININ NEDENİ İYİ PARTİ Mİ?

İşte Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı; Daha önce bir dedikodu olarak yazdığım “15 Temmuz’da erken seçim olabilir”den bile daha erkene. Hatta tarihi çok önceden belirlenmiş üniversiteye giriş sınavı gününe.

Bu “apar topar” ya da daha kibar bir tanımla “çok erken seçim” dünkü yazımda değindiğim “ekonomi hâlâ iyiyken” tezinin yanı sıra bir başka etkene dayanıyor olmalı, İYİ Parti etkenine.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TARTIŞILACAK

Zannederim, İYİ Parti’nin seçime katılma koşullarına sahip olup olmadığının tartışması yaşanacak önümüzdeki günlerde.

Dün konuştuğum İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “Seçime girme hakkına sahibiz. Çünkü biz 10 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 68 ilde örgütlenmiş ve kurucular kurulu toplantımızı yapmıştık. İçtihatlara göre kurucular kurulu ilk kongre olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul görüyor. Daha önce Millet Partisi ve Anadolu Partisi bu yolla seçimlere katılma hakkı elde ettiler. Bizim de durumumuz farklı değil” dedi.

İYİ PARTİ'NİN ÖNÜNE ENGEL KONULACAK

Çıray’a “ittifak” olasılıklarını da sordum.“Henüz bir şey söylemek için erken” yanıtını aldım. Doğrusunu isterseniz, ben Çıray kadar iyimser değilim. Seçime katılma konusunda İYİ Parti’ye engel çıkarılması olasılığını yüksek görüyorum.

İYİ PARTİ'NİN SP VE CHP'YLE İŞBİRLİĞİ YAPMASININ ÖNÜNDE ENGEL YOK

Böyle bir durumda, İYİ Parti’nin öncelikle Saadet ve ikinci ihtimal olarak CHP ile “seçim işbirliği” yapmasının önünde ise bence bir engel görünmüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Turgay 19 Nisan 2018 09:35 Bence iki sebep bunları alel acele erken seçim yapmaya zorladı. 1-) Dediğiniz gibi İYİ Parti'nin beklenmedik derecede halkta karşılık bulması hele son kurultayın binlerce kişi tarafından yapılması 2-) Belki de daha önemlisi yerel seçimlerde ortaya çıkacak durumun ortada ne ittifak ne de cumhur bırakmayacak olmasının anlaşılması. Bunun işaret fişeğini Manisa belediye başkanı "İttifak tavanda tabanda ittifak yok "sözleri ile açıklamıştı. Adana'yı. Mersin'i Manisa'yı kaybetmiş bir MHP'li seçmenin RTE'ye oy verebileceğini hayal edeniniz var mı?

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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FATİH ALTAYLI KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunudur. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Fatih Altaylı 1993 yılında Türkiye'nin en popüler radyolarından biri olan Best FM'i kurdu. 1994'te girdiği Show TV ve Show Radyoda radyo ya

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