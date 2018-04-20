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Erken seçim kararı PKK'yı yol ayrımına getirdi

Erken seçim kararı PKK'yı yol ayrımına getirdi

Erken seçim kararı gündemi ve öncelikleri değiştirdi. Baskın seçimden payını terör örgütü PKK da aldı. Güvenlik uzmanı yazar Nihat Ali Özcan buünkü köşesinde yol ayrımındaki PKK'yı yazdı.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 10:37 - Güncelleme: 20-04-2018 10:37

Erken seçim 24 Haziran'da yapılacak Türkiye seçime kilitlendi. Baskın seçim olarak ta nitelenen seçimler toplumun tüm katmanlarını yakından ilgilendiriyor. Öte yandan, bu karar sadece siyasi partileri, vatandaşları, ekonomiyi, bürokrasiyi ilgilendirmiyor. Sürpriz seçim kararını değerlendiren terör uzmanı akademisyen Dr. Nihat Ali Özcan, olayın terör boyutuna değindi.

Özcan, Milliyet gazetesindeki bugünkü yazısında "Ya PKK markasıyla terör eylemlerini sürdürecek ya da “teröre” ara verip HDP’nin seçim faaliyetlerine destek verecek." diyor. Hendek savaşları fiyaskosu ve Afrin bozgunundan sonra PKK'nın çıkış yolu aradığını belirten yazar, "erken/baskın seçim kararı tabloyu kökten değiştirdi" ifadelerine yer verdi.

Kandil'in gelişmeleri örgüt kültürü ve dönemsel strateji çerçevesinde ele alacağını ifade eden Özcan, yazısına böyle tamamlıyor:

SEÇİM DÖNEMİNDE HDP'YE DESTEK İÇİN EYLEMLERE ARA VEREBİLİR
"Nitekim örgütün ideolojik şablonuna göre HDP, PKK’nın “formel siyasi” cephe örgütüdür. Bu niteliğiyle kısmi otonomisi olsa da PKK’nın genel stratejinin dışına çıkamaz. Öte yandan, PKK açısından seçimler önemlidir. İlk olarak halkın tutumunu ortaya koyar. Özellikle de “şehir savaşları” ve “Afrin macerası” sonrası. Öte yandan, PKK’nın propaganda için halk desteğine ihtiyacı vardır. Bunun taşıyıcısı da HDP olacaktır. Bu sayede “meşruiyet” iddiasını sürdürebilecektir. Ayrıca TBMM’de bulunmak, siyasi alanda varlık göstermek de örgüt kültürü açısından önemlidir. 

PKK, bugün taktiksel yol ayrımında bulunuyor. Ya PKK markasıyla terör eylemlerini sürdürecek ya da “teröre” ara verip HDP’nin seçim faaliyetlerine destek verecek. Örgüt tarihi, seçim dönemlerinde artan şiddet ve terörün PKK’nın “legal cephe örgütü” partilerine yaramadığını söylüyor. Üstelik eylem yapmamak, PKK militanlarını İHA’lara hedef olmaktan da kurtarabilir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Murat 20 Nisan 2018 11:13 Referandumda "evet" çıkarsa şehit gelmeyecek, benzin, mazot düşecek, zam olmayacak, vergi artmayacak, döviz yerinde sayacak, herkes kendi evinde oturacak, araba alacak, elektrik çarpmayacak demelerini de unutma..... Suriyeliler misafirimiz, Afganlılar kardeşimiz..... Sen sırada beklersin, onlar otobüse metroya bedava binsin. Vatandaş yapılınca göçmen, oldu mu sana seçmen? Sen seyret, bak keyfine...

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