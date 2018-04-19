Erken seçim kararı hangi ülkeyi karıştırdı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yerel seçimleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın yapılacağı 24 Haziran tarihine denk geldiği için, 1 Temmuz’a alınmıştı.

KKTC’de seçim çalışmaları 1 Temmuz tarihine yönelik hazırlanırken, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye’de 24 Haziran 2018’de erken seçim kararı açıklandı.

Türkiye’de 24 Haziran olarak ilan edilen seçim, sınav gününe denk geldi. YÖK yaptığı açıklamada sınav tarihinin 1 Temmuz’a alındığını duyurdu.

YEREL SEÇİM KARARINI YENİDEN DEĞİŞTİRECEKLER: YÖK’ün açıkladığı sınav tarihi, yine KKTC’de seçim yapılması düşünülen tarihle çakıştı. KKTC’de yetkililer sınav nedeniyle 1 Temmuz olarak değiştirmeyi düşündükleri yerel seçim tarihini yeniden değiştirmek durumunda kalacaklar.