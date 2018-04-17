Erken seçim hangi tarihte yapılacak?

Erken seçim ne zaman yapılacak? MHP lideri Bahçeli'nin açıkladığı tarih ne? Günün en çok tartışılan sorusu yarın cevap buluyor. Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta seçime gidelim açıklamasının ardından Ankara kulisleri hareketlendi. Peki bu tarih neden belirlendi? İşte tüm detaylar;

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında erken seçim istedi. Ülkenin 2019 seçimlerine kadar dayanamayacağını söyleyerek mahalli idareler hariç geçerli olan Cumhur ittifakının korunmasının elzem olduğunu kaydetti. Bahçeli erken seçimle ilgili ise şunları söyledi:

"26 Ağustos 2018 günü Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanını hem de milletvekili genel seçimiyle Türkiye düşmanlarına gereken dersi vermesi en makul yoldur. Seçimse isteğiniz hodri meydan. Sandık er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Biz meydandan kaçmadık. Türkiye'ye pusu kuranları pususunda boğalım. Tercih büyük Türk Milleti'ne aittir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlıyorsak Türk Milleti'nin lehinedir."

AK PARTİ, BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİ TARTIŞIYOR

Bahçeli'nin bu açıklamalarının hemen ardından AK Parti cephesinden ilk açıklama Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, Bahçeli'nin açıklamalarının AK Parti'nin yetkili kurullarında tartışılacağını söyledi.

Günün bombasıyla ilgili ikinci açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Grup toplantısı öncesi gazetecilerin Bahçeli'nin açıklamalarının sorulması üzerine Erdoğan, "Şu an itibariyle bir yorumum olmayacak. Ama yarın Bahçeli ile bir görüşmem var" değerlendirmesinde bulundu.

DÜĞÜN YARIN ÇÖZÜLÜYOR

Erken seçimle ilgili düğümü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesiyle çözülecek. Ankara kulislerinde seçimler için Bahçeli'nin verdiği tarih olan 26 Ağustos olacağı görüşü ağır basıyor.