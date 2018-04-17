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Erken seçim ekonomiyi nasıl etkiler? Bakan'dan Bahçeli'ye destek..

Erken seçim ekonomiyi nasıl etkiler? Bakan'dan Bahçeli'ye destek..

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, gazetecilerin 'erken seçime gidilmesi halinde ekonominin nasıl etkileneceği' sorusu üzerine "Bir an önce bu adımın atılması ve belirsizlik ortamının ortadan kaldırılması gerekir" dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 13:32 - Güncelleme: 17-04-2018 13:32

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018'de yapılması çağrısına ilişkin konuştu. Zeybekçi, gazetecilerin, Bahçeli'nin çağrısıyla erken seçime gidilmesi halinde ekonominin nasıl etkileneceğinin sorulması üzerine, bir an önce bu adımın atılması ve belirsizlik ortamının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. 

EKONOMİ KÖTÜYE Mİ GİDER?.. Ekonominin kötüye gidebileceği ve bir an önce seçim yapılması gerektiği yönünde görüşler bulunduğunun belirtilmesi üzerine Zeybekci, "Şu anda etrafımızdaki ateş çemberi ve yaşananlara bakarsak, Suriye, Irak veyahut ticaret savaşları, Çin, Amerika, Rusya... Daha kötü ne olabilir? Türk ekonomisinin performansı inanılmaz bir dayanıklılıkta." ifadesini kullandı.

GELECEKLE İLGİLİ BEKLENTİ YÜKSEK... Özel sektörün üretme iştahı, ihracatla ilgili ön sipariş raporlarına bakıldığında gelecekle ilgili beklentinin yüksek olduğunu dile getiren Zeybekci, ihracatla ilgili orta vadeli programdaki beklentiyi yukarıya revize edeceklerini kaydetti. Zeybekci, birinci çeyrekle ilgili büyüme beklentilerinin yüzde 7'inin üzerinde olduğunu bildirdi.

OLUMLU OLUR... Zeybeki, "Yeni sistemi kurup Türkiye'nin gelecekle ilgili o uzun yolculuğa çıkması lazım. Ekonomik anlamda da son derece öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında olumlu bir adım. 2019'da da olsa bir şey değişmez. Fiili bir sistem var. Bu sistemin anayasal sisteme uyması, dönüşmesi lazım. Olumlu olur." diye konuştu.

PİYASA BU KARARI OLUMLU SATIN ALIR... Finans piyasalarının bu haberi yarın veya daha sonrasında olumlu satın alacağını ifade eden Zeybekci, Türkiye'nin artık rüzgardan etkilenen küçük bir tekne değil, büyük bir gemi olduğunu vurguladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 17 Nisan 2018 13:41 devlet bahçelinin yaptığı her zamanki gibi sorumsuzluktur; Ekonomiye ağzından çıkanlar ile resmen batırmaya yöneliktir ve maalesef bu şahıs ile ittifaka gidilmiştir; adam sadece ben merkezlidir; ben yaptım oldu , ben ne dersem o olur; bu olay sadace akp yönetimin zor durumda bırakır. Daha öncede bunu yaptı ve meclise giremedi; kaybedilirse ne kaybedileceğinin farkına varılmalıdır; Bu şahıs ülke için faydalı değil bilhakis ülkeyi batırmaya giden bir şahıstır ki maalesef mhp nin başındadır

    CEVAP YAZ 2 0

  • Misafir 17 Nisan 2018 13:55 Bahçeli gayet sorumlu bir şekilde ÇAĞRI YAPARAK CÜMBÜŞ İTTİFAKÇILARININ OYUNUNU BOZDU.

    2 1
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