  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erken seçim doları düşerecek mi? Yiğit Bulut açıkladı

Erken seçim doları düşerecek mi? Yiğit Bulut açıkladı

Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından herkes şu soruyu sormaya başladı erken seçim son dönemde ateşi bir türlü inmeyen piyasaları nasıl etkileyecek. Dolar düşecek mi? Bu soruların yanıtını Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut verdi. Bulut, erken seçimin piyasaları etkileyemeceğini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-04-2018 10:43 - Güncelleme: 18-04-2018 10:43

TRT Haber canlı yayınında konuşan Yiğit Bulut, erken seçim olması durumunda piyasaların etkilenmeyeceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 2019 yılında yapılması planlanan seçimlerin 26 Ağustos'a alınmasını istedi.

MHP Lideri'nin bu sözleri, Türkiye'nin gündemini bir anda değiştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an söyleyecek bir şeyim yok" diyerek MHP Lideri ile yapacağı görüşmenin beklenmesini istedi. CHP ve HDP kanadından ise "Hodri meydan" sesleri yükseldi.

PİYASALAR ETKİLENİR Mİ?

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında gündemi yorumlayan Yiğit Bulut, gelişmelerin piyasaya etkisinin olmayacağını söyledi.

"PROFESYONEL GÖZÜYLE BAKARAK..."

Bulut, "Profesyonel gözüyle bakarak şunu söylemek istiyorum. Erken seçim olsa da olmasa da, nasıl bir yön çizilecekse, iki seçenekte de piyasayı olumsuz etkileyecek bir gelişme yoktur." dedi.

Sekiz şirketten son seçim anketi! Erken seçimde Erdoğan ne kadar oy alır?

Erken seçim kime yarar kime yaramaz?

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erken seçim doları düşerecek mi? Yiğit Bulut açıkladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • zafer 18 Nisan 2018 11:07 maksat gündemi değiştirmek. erken seçim falan olmaz. kanmayalım.

    CEVAP YAZ 1 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro