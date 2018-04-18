Erken seçim belirdi CHP Ahmet Necdet Sezer'e koştu...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "26 Ağustos'ta erken seçime gidelim" açıklamasının gündeme bomba gibi düşmesinin hemen ardından CHP'den ilginç bir ziyaret geldi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasının alevlendiği günlerde CHP'liler 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer4i konutunda ziyaret etti.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Gölbaşı’ndaki konutuna CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı ziyaret gerçekleştirdi. CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik ve yönetim kurulunun gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye ve dünya gündemi konuşulurken, 10. Cumhurbaşkanı Sezer ve İlçe Başkanı Elikesik ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.

İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali...