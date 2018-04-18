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Erken seçim belirdi CHP Ahmet Necdet Sezer'e koştu...

Erken seçim belirdi CHP Ahmet Necdet Sezer'e koştu...

Erken seçimin ufukta görünmesinin hemen ardından CHP'den çok kritik bir ziyaret geldi... CHP'liler 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret edip fotoğraf paylaştı...

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 12:25 - Güncelleme: 18-04-2018 12:25

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "26 Ağustos'ta erken seçime gidelim" açıklamasının gündeme bomba gibi düşmesinin hemen ardından CHP'den ilginç bir ziyaret geldi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasının alevlendiği günlerde CHP'liler 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer4i konutunda ziyaret etti. 

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Gölbaşı’ndaki konutuna CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı ziyaret gerçekleştirdi. CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik ve yönetim kurulunun gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye ve dünya gündemi konuşulurken, 10. Cumhurbaşkanı Sezer ve İlçe Başkanı Elikesik ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.

İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • MİSAFİR 18 Nisan 2018 13:25 İYİ İNCİRLİĞE KOŞMAMIŞLAR ,MİLLET BUNLARA DİKKAT EDİN, OY VERMEYİN ,ÜLKEMİZİ ZAYIFLATAN İÇERDEN DEVLETİMİZE DEVLET BAŞKANIMIZA SALDIRAN BATI UŞAKLARI BUNLAR

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KİMDİR ?
Ahmet Necdet Sezer
AHMET NECDET SEZER KİMDİR?

13 Eylül 1941 tarihinde Afyon'da doğdu. 1958 yılında Afyon Lisesinden, 1962'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Hakim adayı olarak göreve başladı. Askerliğini Kara Harp OkulundaYe

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