Erken seçim ayarlı sürpriz görüşme! Saadet ve Hüda-par

Misafir 19 Nisan 2018 13:11 AK Parti bu ekonomik şartlardaki maksimum oyu Yüzde 15-20 bandında. Bu manipüle anketlerle ancak Reisi gene kandırırsınız. Kimse kusura bakmasın. Şimdiye kadar her seçimde Ak Partiye oy vermiş esnaflar olarak biz bile SP-IYI partiye oy vermekte kararlıyız. Kimse kusura bakmasın ancak durum bu. Çıkın halkın arasına bakın ekonomik durum neymiş. Sata sata bir şey bırakmadınız. Biz de çok yanılmışız AK Partiye. Ama zararın neresinden dönmek gene bir kazançtır.