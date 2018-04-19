Erken seçim ayarlı sürpriz görüşme! Saadet ve Hüda-par

ERKEN seçim tarihinin 24 Haziran 2018 olarak belirlenmesinin ardından partilerin görüşmeleri sıklaşıyor. En son olarak Hüda-Par, gelecek hafta Saadet Partisi ile görüşeceklerini açıkladı. Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gelecek hafta Ankara'daki genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi.
HDP'YE KAPIYI ARALAMIŞTI... Hüda-Par Diyarbakır İl Başkanı Metin Kaya, seçim ittifakıyla ilgili yaptığı açıklamada, herkese kapılarının açık olduğunu ve herkes ile görüşebileceklerini belirterek, siyasette düşmanlık olmayacağını söylemişti. Hüda-Par daha önce yaptığı bir açıklamada da HDP ile ittifaka yeşil ışık yakmıştı.
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