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Erken seçim ayarlı sürpriz görüşme! Saadet ve Hüda-par

Erken seçim ayarlı sürpriz görüşme! Saadet ve Hüda-par

Erken seçim için geri sayım başlarken, Saadet Partisi ile Güneydoğu'da ciddi bir oy potansiyeline sahip olan Hüda-Par arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşecek...

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 13:08 - Güncelleme: 19-04-2018 13:08

ERKEN seçim tarihinin 24 Haziran 2018 olarak belirlenmesinin ardından partilerin görüşmeleri sıklaşıyor. En son olarak Hüda-Par, gelecek hafta Saadet Partisi ile görüşeceklerini açıkladı. Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gelecek hafta Ankara'daki genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi. 

HDP'YE KAPIYI ARALAMIŞTI... Hüda-Par Diyarbakır İl Başkanı Metin Kaya, seçim ittifakıyla ilgili yaptığı açıklamada, herkese kapılarının açık olduğunu ve herkes ile görüşebileceklerini belirterek, siyasette düşmanlık olmayacağını söylemişti. Hüda-Par daha önce yaptığı bir açıklamada da HDP ile ittifaka yeşil ışık yakmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 19 Nisan 2018 13:11 AK Parti bu ekonomik şartlardaki maksimum oyu Yüzde 15-20 bandında. Bu manipüle anketlerle ancak Reisi gene kandırırsınız. Kimse kusura bakmasın. Şimdiye kadar her seçimde Ak Partiye oy vermiş esnaflar olarak biz bile SP-IYI partiye oy vermekte kararlıyız. Kimse kusura bakmasın ancak durum bu. Çıkın halkın arasına bakın ekonomik durum neymiş. Sata sata bir şey bırakmadınız. Biz de çok yanılmışız AK Partiye. Ama zararın neresinden dönmek gene bir kazançtır.

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