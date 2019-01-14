Erken rehabilitasyonun insan yaşamındaki önemi

"Erken rehabilitasyon oldukça önem arz etmektedir. Bunu bir örnek ile açıklarsak eğer, örneğin diz protezi ameliyatı olacak bir hasta ameliyattan önceki dönemde kuvvetlendirme egzersizlerine başlar ve ameliyatın hemen akabinde cerrahi operasyonu yapan hekiminde önerisi ile birlikte bir fizyoterapiste başvurur ve kişiye yönelik planlama yapılırsa erken dönem rehabilitasyona başlanmış olunur."

Bu sayede hastada cerrahi sonrası yara iyileşme sürecinin hızlanması,kas kuvvet kaybının önlenmesi,eklem hareket açıklığının azalması ve olabildiğince normal derecelerde kalması hedeflenir.