Erken doyuyorsanız ve sık sık kusuyorsanız derhal endoskopi yaptırın!

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Muammer Kara, Bursa Hastanesi’nde Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak endoskopi uygulaması için kullanılan cihazların kalitesi ve çeşitliliğinin arttığını söyledi. Dr. Kara, “Kilo kaybı, erken doyma, tekrarlayan kusmalar, aşikar kanamalar, anemi veya disfaji (yutma bozukluğu) varsa endoskopi derhal yapılmalıdır. Ayrıca endoskopinin başarısını etkileyen en önemli unsur, yöntemin doğru hastaya ve uzman kişiler aracılığıyla uygulanmasıdır” dedi.



Buna ek olarak, kalın bağırsak kanseritaramasında kolonsokopinin önemine de vurguladı. Herkesin 50 yaşında kolonoskopi yaptırması gerektiğini söyledi.