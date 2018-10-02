Erkekler kaç yaşına kadar çocuk sahibi olabilir?

Erkeklerin çocuk sahibi olmasıyla ilgili bir yaş sınırlaması yoktur. Yetmişli seksenli yaşlarda bile erkekler çocuk sahibi olabilirler çünkü sperm üretimi tüm yaşam boyunca devam eder. Ancak spermlerin kalitesi, sayısı ve hareketliliğinde azalma olacağı için yaşlanma sürecinde çocuk sahibi olma şansı azalır ancak hiçbir zaman tamamen yok olmaz.

Kaynak: cevapla.tv