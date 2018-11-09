Erkekler için cinsel ilişki esnasında daha fazla zevk almanın 7 kuralı

İlk olarak erkekler penisine ya da penis bölgesine dokunulduğunda tahrik edilebilir. Bu durum aklında hiç seks olmayan erkeğe bile seksi düşündürebilir. Erkek vücudundaki uyarılmaya en hazır bölgelerden biri de penis ve çevresidir. Bir erkeği sekse hazırlamak istiyorsanız ya da onun seksten altığı zevki daha fazla hale getirmek istiyorsanız penis bunun için vazgeçilmez olmalıdır.