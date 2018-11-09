Erkekler için cinsel ilişki esnasında daha fazla zevk almanın 7 kuralı

İlk olarak erkekler penisine ya da penis bölgesine dokunulduğunda tahrik edilebilir. Bu durum aklında hiç seks olmayan erkeğe bile seksi düşündürebilir. Erkek vücudundaki uyarılmaya en hazır bölgelerden biri de penis ve çevresidir. Bir erkeği sekse hazırlamak istiyorsanız ya da onun seksten altığı zevki daha fazla hale getirmek istiyorsanız penis bunun için vazgeçilmez olmalıdır.
İkinci olarak frenulum bölgesi denilen yer, penisin hemen alt kısmında bulunan bölgedir. Bu bölge pek çok kadın tarafından ihmal edilen bir bölgedir. Halbuki erkek vücudunda en çok cinsel haz alınan bölge burasıdır. Sinir uçları bu bölgede yoğunlaşmıştır. Ve bu bölgeye dokunulduğunda erkek yoğun şekilde tahrik olmaktadır. Bu nokta erkeklerin G noktaları arasında yer almaktadır.
PROSTAT NOKTASI Prostat bölgesi bir diğer adıyla perine bölgesi. Bu bölge makatın bir parmak kadar altında bulunur. Seks sırasında bu bölgeye küçük dokunuşlarla masaj yaparsanız, partnerinizin zevki doruklara çıkacaktır. Sertleşme problemlerinin önüne geçer ve hatta prostat kanserini bile önlemeye yardımcı olmaktadır.
PERİNE BÖLGESİ Erkekte makat ile yumurtalıkların arasında kalan ince deriye Perine alanı denir. Bu noktada erkeklerin G noktalarından biridir. Bu alana dokunmak orgazmın şiddetini arttırmaktadır. Bunun yanı sıra boşalmayı da geciktirmektedir. Perine bölgesi erkeğin vazgeçilmez zevk noktalarından biridir.
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