Erkekken onu kabul etmedi gitti kadın oldu işin sonunda bakın ne oldu

ABD'nin Kentucky kentinde yaşayan Erin Anderson, aşık olduğu adam için cinsiyet değiştirdi ve şuan aynı adamla 2 yıldır birlikte.

Bir zamanlar adı Aaron olan Erin Anderson 22 yaşında ve ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşıyor. Kendisi aşık olduğu Jared Norris'e ilk 18 yaşındayken Facebook üzerinden aşkını ilan etmişti. Ancak Jared Norris onu reddetti. Bu reddedilme Erin'de hırsa dönüştü. Sonrasında gelişen olaylar kaderi tam tersine döndürdü. Twitter

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Aaron daha sonra kadınlığa geçiş sürecine başladı ve 20 yaşına geldiğinde iki yıl süren hormon tedavisi ve meme operasyonlarından sonra Erin, 'ait olduğu vücuda' kavuştuğunu söylüyor. Aaron küçüklüğünden beri vücudundan mutlu olmadığını, daha 6 yaşında bir çocukken büyük annesinin elbiselerini ve topuklu ayakkabılarını giydiğini de ifade etti. Twitter

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Jared'in Erin'i reddetmesinin üzerinden 2 yıl geçti, bu sırada Erin hormon tedavisinin 7. ayına girmişti. İşte tam bu dönemde 28 yaşındaki Jared Instagram üzerinde Erin'in fotoğraflarını beğenmeye başladı.

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