Erkek olduğu için reddedildi kadın olup dönünce olaydı

ABD'nin Kentucky kentinde yaşayan Erin Anderson, aşık olduğu adam için cinsiyet değiştirdi ve şuan aynı adamla 2 yıldır birlikte.

Erkek olduğu için reddedildi kadın olup dönünce olaydı

Bir zamanlar adı Aaron olan Erin Anderson 22 yaşında ve ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşıyor. Kendisi aşık olduğu Jared Norris'e ilk 18 yaşındayken Facebook üzerinden aşkını ilan etmişti. Ancak Jared Norris onu reddetti. Bu reddedilme Erin'de hırsa dönüştü. Sonrasında gelişen olaylar kaderi tam tersine döndürdü.

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Erkek olduğu için reddedildi kadın olup dönünce olaydı

Aaron daha sonra kadınlığa geçiş sürecine başladı ve 20 yaşına geldiğinde iki yıl süren hormon tedavisi ve meme operasyonlarından sonra Erin, 'ait olduğu vücuda' kavuştuğunu söylüyor. Aaron küçüklüğünden beri vücudundan mutlu olmadığını, daha 6 yaşında bir çocukken büyük annesinin elbiselerini ve topuklu ayakkabılarını giydiğini de ifade etti.

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Erkek olduğu için reddedildi kadın olup dönünce olaydı

Jared'in Erin'i reddetmesinin üzerinden 2 yıl geçti, bu sırada Erin hormon tedavisinin 7. ayına girmişti. İşte tam bu dönemde 28 yaşındaki Jared Instagram üzerinde Erin'in fotoğraflarını beğenmeye başladı.

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Erkek olduğu için reddedildi kadın olup dönünce olaydı

İŞTE SON HALİ; O zaman aralarındaki romantizm bir kez daha alevlenmiş oldu! Jared ve Erin o günün üzerinden geçen 2 yıldır mutlu bir beraberlik sürdürüyor.

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Internet Haber
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