Erkek hemşireden hayat kurtaran öpücük!

Bazıları, sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerinden geçen ve hemşire oldukları öğrenilen 2 genç, kalbi duran Karakan'a müdahale etti. Sırayla kalp masajı ve suni teneffüs yapan erkek hemşireler, Karakan'ı hayata döndürdü. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri de kalp masajına devam etti.