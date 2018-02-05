Erkek hemşireden hayat kurtaran öpücük!

Erkek hemşireden hayat kurtaran öpücük!

ANTALYA'da, arkadaşının aracıyla işe giden Ali Karakan (58), kalp krizi geçirdi. Yoldan geçen 2 erkek hemşire, Karakan'ı kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü. Olay, Kepez ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde, arkadaşının kullandığı 07 EPF 89 plakalı kamyonetle işe giden Ali Karakan, araç içinde kalp krizi geçirdi. Karakan'ın kriz geçirdiğini anlayan sürücü, kamyoneti yol ortasında durdurup, çevredekilerden yardım istedi.

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Erkek hemşireden hayat kurtaran öpücük!

Bazıları, sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerinden geçen ve hemşire oldukları öğrenilen 2 genç, kalbi duran Karakan'a müdahale etti. Sırayla kalp masajı ve suni teneffüs yapan erkek hemşireler, Karakan'ı hayata döndürdü. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri de kalp masajına devam etti.

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Erkek hemşireden hayat kurtaran öpücük!

Çevredeki bazı kişiler ise Karakan'a "Amcacığım, kendini bırakma" diye seslendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye alınan Ali Karakan, ambulansla hastaneye götürüldü.

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Erkek hemşireden hayat kurtaran öpücük!

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