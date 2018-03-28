Erkek cinsel ilişki robotları geliyor o özellik ise çok konuşulacak

8 bin euroya satışa sunulacak Henry isimli cinsel ilişki robotunun, üst düzey bir cinsel ilişki performansına sahip olmasının yanında, aynı zamanda espri yapma yeteneğiyle partnerlerini güldürebileceği de belirtildi.

Son zamanların en çok konuşulanlarından biri cinsel ilişki robotları. Kadın cinsel ilişki robotları yavaş yavaş piyasaya girdi ancak erkek cinsel ilişki robotlarının piyasaya sürülmesi için biraz zaman geçmesi gerekecek. Robot Sophia ile başlayan robot furyasınının peşinden gelen cinsel ilişki robotları yeni bir çağın başlangıcı bile olabilir. Twitter

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8 bin euroya satışa sunulacak Henry isimli cinsel ilişki robotunun, üst düzey bir cinsel ilişki performansına sahip olmasının yanında, aynı zamanda espri yapma yeteneğiyle partnerlerini güldürebileceği de belirtildi. Kadın alıcılar ise daha şimdiden bu robotları merak ediyor.

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Robotları yapan firmanın sahibi bu konu üzerinde çok çalıştıklarını, işleri konusunda hiçbir limitlerinin olmadığını ve her robot çeşidinin internet üzerinden satışa sunulacağını açıkladı. Twitter

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